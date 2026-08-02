我愛寵物　譜出萬億經濟｜陳仕娜

去年，我養了隻貓咪。



牠的到來改變了原來的生活節奏。早上起床，第一件事並非抓手機，而是先去看牠在哪兒；回到家，最期待牠蹲坐門口迎接的萌樣。牠的一顰一笑，都牽動着大家的情緒。上個禮拜，小東西胃口突然變差，也不如平時活躍，立馬帶牠到診所檢查，還不停上網搜尋資料，並火速購買了寵物保險。

我發現牠早已不只是「寵物」，而是家中的重要存在。

寵物已成家中重要存在

近十多年，全球湧現「Pet Humanization（寵物家庭成員化）」。愈來愈多人不再把貓狗視為動物，而是家庭的一分子，為牠們提供最好的食物、醫療、教育、玩具，甚至慶生派對、攝影服務及身後紀念服務。

市場調查顯示，全球寵物產業規模於2024年突破3,000億美元，預計2030年前可望升近5,000億美元，亞洲更榮膺增長最快的市場之一。

寵物經濟不限於飼料和用品，而是涵蓋醫療、保險、美容、酒店、智能科技、健康食品、基因檢測、復康治療、網上平台，以至殯葬服務的完整產業鏈。

丁克族冒起對寵物需求增加

寵物經濟急速崛起折射出社會結構的轉變。不少先進城市低生育率、遲婚、不婚及人口老化⋯⋯愈來愈多家庭做「丁克族」，「DINKWAD（Double Income, No Kids, With A Dog）」蔚為風潮，專指不少夫婦選擇養狗不生育。

狗BB。（unsplash）

另一邊廂，單身人口飆升。都市人工作壓力大、社交圈子縮小，「孤獨經濟」擴大。藉着養寵物，獲得陪伴、情感支持和生活寄託。心理學家指出，人與寵物互動有助紓緩壓力、減低孤獨感及提升幸福感。寵物填補了現代人的情感需要。

毛孩成為家人，吃得飽為基本，還要考慮有無天然食糧？能否做MRI、CT或微創手術？是否買多幾份保險？

獸醫前景自然不可小覷，朝着專科化、高科技化發展，包括腫瘤科、心臟科、眼科、神經科、牙科及復康治療等，與人類醫療愈來愈相似。這亦令醫療成本持續上升，推動全球寵物保險市場每年以雙位數增長。寵物護士、動物復康治療師、生物科技及智能穿戴設備等相關行業，同樣發展蓬勃。

不少人會說：「現在養寵物，比養小朋友還貴。」這句話未必完全正確，但反映人願意把更多收入投放在情感價值。

經濟學一直相信，消費由需求帶動；然則，今天的寵物經濟告訴我們，真正驅動市場的，不一定是「需要」，而是「感情」。

養寵物熱潮折射社會價值觀

我們甘願勒緊褲頭，為牠買最好的食物，不是因為便宜，而是因為希望牠健康；為牠購買保險，不是因為一定會用得着，而是希望當意外發生時，不必在金錢與生命之間作艱難抉擇。近年亦有專家建議，主人應在寵物健康時及早規劃醫療保障，以減輕突發醫療開支帶來的壓力。

寵物熱潮折射出社會價值觀的轉變。

當人口老化、家庭結構改變、獨居人口增加，人們愈來愈重視情感連結、心理健康和生活品質。寵物不只是陪伴，更成為家庭、社區和社會的一部分。未來增長最快的，不限於寵物食品、寵物保險，更涵蓋所有創造陪伴、關懷與幸福感的行業。

人與人之間的溫暖才是價值之源

我家的貓咪，每天在客廳追逐自己的尾巴。牠不曉得「GDP是什麼」，也不知道何為產業趨勢。

牠提醒了我：推動經濟向前的，很多時候，不單純追求金錢；人與生命之間，那份真摯而溫暖的情感，在Al當紥的世代，更加令人響往。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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