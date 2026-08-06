聯儲局主席沃什幣策方向「撲朔迷離」　城堡證券批挑戰政策可信度

美國聯儲局主席沃什上任後已超過2個月，外界仍在摸索其貨幣政策取態。城堡證券表示，沃什承諾遏制通脹、但未解釋具體如何實施，這給投資者製造了新的不確定性。



儘管沃什多次表示，美聯儲需要壓低已連續五年超過目標水準的消費者價格漲幅，但美聯儲上周再次維持利率不變，即便有三名政策制定者支持立即加息。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

沃什認為長債息上揚已收緊金融條件

相反，沃什認為，近期美國國債收益率上升已經收緊了金融條件，使市場發揮了部分美聯儲收緊政策的作用。他還暗示，在貨幣政策框架評估後，聯儲局可能重新考慮是否應繼續將其首選通脹指標作為當前政策基準。投資者對此作出反應，拋售長期美國國債，推高通脹預期，導致美元和股市下跌。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

城堡證券歐洲、中東和非洲地區固定收益銷售主管Nohshad Shah在報告中寫道，這些市場變動凸顯了「對政策框架可信度或清晰度的挑戰」。

影響政框架可信度

Nohshad Shah在報告中表示，依賴市場收緊金融條件存在形成負反饋迴圈的風險。長期借貸成本上升會促使聯儲局等待更長時間再加息，而這反過來可能導致投資者要求更高的通脹溢價和期限溢價，進一步推高收益率。他寫道﹕「聯儲局維持利率不變，是因為市場已經收緊；而市場收緊，又是因為聯儲局維持利率不變。」