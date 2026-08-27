香港鍊贏星洲！蟬聯亞洲最頂尖國際城市　這一分項則三甲不入

總商會公佈《亞洲城市國際化指數2026》，在100分滿分中，香港以74.6分位列榜首，蟬聯亞洲最頂尖國際城市，得分並高於去年的73.7分，新加坡則以72.6分繼續維持第二名位置，其次為韓國首爾、日本東京，而上海則排名第五，泰國曼谷排第六。



總商會公佈《亞洲城市國際化指數2026》，在100分滿分中，香港以74.6分位列榜首，蟬聯亞洲最頂尖國際城市，新加坡則以72.6分繼續維持第二名位置。

人力資源多樣性及政府商業法律制度 星洲勝香港

此項研究評估亞洲11個城市，包括曼谷、胡志明、香港、雅加達、吉隆坡、孟買、首爾、上海、新加坡、台北及東京國際化程度，訪問逾1100名居於這些城市的本地及外籍商界行政人員。

在各項詳細指標分項中，香港在基建及聯通、商業與經濟及生活素質三方面，均有較高得分及排名。但在其他分項中，香港得分最低的為創新及創意，僅61分，排名次於上海及首爾，評分準則包括研究及創新投資、知識與創新交流、國際人才吸引力及創新生態系統。而在文化互動排名方面，香港更是三甲不入。

同時，相較整體排名第二的新加坡，其在人力資源多樣性，以及政府與商業法律制度分項排名中，均超越香港。當中在人力資源多樣性方面，新加坡以31.3%國際居民比例領先勞動力多樣性，並受去年勞動力改革及優先吸納全球人才互補專才評估框架支持。相較香港，國際居民佔比僅有14.5%，吸引人才計劃主要包括高才通等。

相較整體排名第二的新加坡，其在人力資源多樣性，以及政府與商業法律制度分項排名中，均超越香港。當中新加坡以31.3%國際居民比例領先勞動力多樣性。

評Park Silicon首輪銷情不如預期 ：不能以單一樓盤定義北都成敗

而在政府與商業法律制度方面，香港僅排名第三，落後於排名首兩位的東京及新加坡，該分項評分準則包括有效及具效率政府、商業法律制度及國際影響力。新加坡在高效及透明管制方面表現優秀，並通過數碼改革提升爭議解決效率。東京則為重要國際外交樞紐，約有174個使領館，故在該分項中稱冠。

總商會主席金澤培表示，香港在創新及創意、文化互動，以及政府與商業法律制度等分項方面，仍會有進步空間。而對於新加坡會否有潛力在未來排名中超越香港，他就認為，其實任何城市都有機會排名提前，但相信香港在國際人才方面，仍具備高吸引力。

總商會建議，港府在創新及創意方面，吸引海外研發人才，加強對初創的支持，並培育更開放的創新文化。而在人力資源多樣性方面，推動多語能力，建立更多元化國際人才庫，並擴大本地人才的國際視野及流動機會。

古洞北新盤Park Silicon開價較同區及周邊二手為貴，首輪實際銷情未如預期火熱。楊偉添表示，以一個樓盤定義北都發展成功或失敗，其實並不全面。（梁鶻威攝）

文化互動分項 本港三甲不入

金澤培表示，香港其實已開始有建立創科發展氛圍，政策也有加大支持力度。在創新及創意分項排名首位的上海，擁有強勁獨角獸企業數目，去年有39億美元初創融資，並有明年達成100家獨角獸為目標的積極產業政策。

港府推動北都建設，主力希望發展創新科技等產業。不過，古洞北新盤Park Silicon開價較同區及周邊二手為貴，首輪實際銷情未如預期火熱。總商會總裁楊偉添表示，以一個樓盤定義發展成功或失敗，其實並不全面，北都本身推動發展不同產業，而政府另有五年規劃及施政報告等，配合推動香港整體發展。

在政府與商業法律制度方面，總商會建議，香港在法律及監管框架繼續與國際標準高度對接，並加強在全球政策層面的影響力。

至於在文化互動方面，評分準則包括文化交流、文化設施及旅客資源，但香港僅排名第四，次於三甲的曼谷、首爾及東京。（泰國潑水節SongKran festival，Reuters）

籲本港吸更多海外研發人才 加強對初創支持

至於在文化互動方面，評分準則包括文化交流、文化設施及旅客資源，但香港僅排名第四，次於三甲的曼谷、首爾及東京。當中曼谷去年約有3030萬國際旅客到訪，成為全球最受歡迎城市至於，主要受標誌性文化、美食及全年節慶活動帶動。而首爾善用韓流持續影響力，包括韓國流行音樂及韓劇，帶動旅遊增長及文化滿意度上升。

而東京則融合傳統及現代元素表現出色，惟與中國地緣政治緊張關係及對跨境文化交流及旅客信心構成影響。總商會建議，香港在文化互動方面，培養更友善旅客文化，擴展國際文化交流活動，並推動入境及出境旅遊。