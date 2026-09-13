上市公司說「老實話」值多少錢？｜陳仕娜

「狼來了」教育小朋友別說謊；這個故事放諸股市，也很適合。股民每天都糾結於「誰講的話、那個消息可以相信」。

某公司話業務很好、說訴訟影響不大，又預計未來前景亮麗，買股票的人基本都照單全收，因為我們不可能親自走進公司查帳，也不可能自己跑到外國法院研究每一宗專利訴訟。故投資者只能依賴公司自行披露的資料。

這也是創想三維（3388）事件值得留意之處。這並非一宗令人特別留意的專利官司，創想三維是做3D打印機、掃描儀等產品的企業，產品已進入家庭、教育及製造業等場所。

它今年5月上市，港交所資料顯示，6月初刊發自願性澄清公告，回應市場對其侵權訴訟的關注；其後案件在7月下旬又出現新的法院裁決。紐約東區聯邦地區法院當日就雙方的損害賠償專家證據作出裁決，排除了被告方專家的相關意見，同時容許原告方專家的意見保留。但這並不代表它已敗訴，但訴訟中的證據格局已出現了變化。

當情況有變，公司有無重新檢視自己早前對市場所作的判斷？這比「最後官司輸或贏」更值得投資者關心。

上市公司的「不重大」，不是一句魔咒。今天認為影響有限，明天有新證據、新判決、新財務數據，就應該重新計算。一如醫者告訴患者檢查結果暫時不用太擔心，但其後出現新的檢驗結果，醫生自然要重新評估，而不是拿着上一份報告說：「我上次已經講過沒事。」

資本市場亦是如此。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

證監會對上市公司披露的要求：資料應準確、完整、不能誤導，而且公告應該清晰、平衡，讓投資者真正明白事情的重要性，而非用公式化文字把問題「包裝」掉。而且，披露不是因着「法律規定才講」。港交所指出，上市公司如果在準備財務報告期間才發現新的重大資料，不能基於下一份中期或年度報告快要出街，就把有關消息留到報告時才一併公布。

這與日常生活操作也很類近。譬如你買二手樓，業主知道大廈有漏水情況，卻說：「這個問題對整體樓價影響不大。」你最在意的，不只是漏水本身，而是業主甚麼時候知道、甚麼時候告訴你，更甚者為什麼動筆簽約前沒有說出來。

如出一轍，牽涉官司未必可怕，大型企業幾乎都捲入法律糾紛，真正令人不安的，是市場懷疑：「你是不是只在不得不說的時候才肯披露？」

其實已有不少前車之鑑。證監會2018年公布的群星紙業案件，法院裁定公司在招股書及多年業績公告中披露虛假或誤導資料，包括誇大營業額及低報銀行借款，最終須向投資者作出賠償。

不是每一宗官司，公司都要致歉，也非每一次業績轉差都代表管理層失職。真正重要的是，當情況有變，公司有沒有跟着更新自己的說法；當風險無法準確估算，有沒有坦白說「現在仍然無法估算」；當管理層認為影響有限，有無把判斷的理由講清楚？

今年香港IPO市場又火起來，證監會年初更特別提醒保薦人，要改善上市文件的盡職審查及披露質素，並強調這直接關乎新上市公司的質素和投資者信心。

這不純粹是「股民」的問題。今天你可能沒買某公司的股票，甚至沒聽過它的名字；但你一定持有MPF、基金或保險產品，又或透過銀行、退休計劃間接持有上市公司的股份。上市公司講得清晰抑或含糊，最終會影響資本市場的信任成本。

我們無法找出一家「永遠不出問題」的公司，它大概是不存在的。我們需要的，是出現問題時願意出來說清楚，事情有變時願意更新，自己不知道時也敢於承認不知道的公司。

商鞅立木，靠的是一次又一次兌現承諾；周幽王失去諸侯信任，卻只是幾回玩笑。資本市場𥚃最昂貴的成本，不是一場官司，而是沒人再相信你說的話。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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