Say yes to 生命每一次的邀請｜知薇

在知薇的認知裏，五一勞動節是多出的禮物，與其選擇休息擺爛，不如貫徹「勞動」精神，做多些事情。於是，把一天安排得很充實，看了期待許久的電影《Project Hail Mary (末日聖母號）》和草蜢40周年演唱會。（溫馨提示：內容有劇透，未觀看的讀者請酌情閱讀。）

結果出人意料，這兩件事都讓知薇能夠暫時神遊出自己的世界，進入冥想般的狀態，見證Andy Weir硬科幻中人物面對宇宙極限未知時的驚人勇氣韌性，以及見證出道40年和經歷重病的草蜢身在舞臺的無限意誌能量。

相比之下，知薇近期在職場中遇到的未知和挑戰，真的算不了什麽，最多是生命又一次的邀請，讓我去再次經歷困境、找到自己的勇氣和意誌力、最終達到進一步的成長。

電影男主角Grace在漆黑靜默孤寂的宇宙中獨自醒來，本是面對巨大的沖擊和恐懼，隨著強制昏迷十幾年後的記憶慢慢恢復，他終於記得自己為何在此，承載了多少人的智慧、努力、付出和犧牲，承載了整個地球和人類可見將來的生死存亡。知道了自己是誰、為何而來的Grace，終於 振作起來，開始認真找尋可能的解決方案，哪怕這意味著與外星物種接觸、進入太空用生命保護對人類生存至關重要的資源、有極大機會在這場單程旅行中悲慘死去。他的Who Am I? Why? For Who? 夠分量！

組合草蜢於紅館舉行一共七場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》。（陳順禎 攝）

再說草蜢，知薇實在對這加在一起180歲的三位資深歌手藝人佩服得五體投地。他們舞台上狀態一流、肌肉發達結實、皮膚仿佛30-40歲、三個半小時唱跳而絲毫聽不出喘，尤其蔡一傑2024年才做完腦癌手術和經歷電療和康復，卻能有如此驚人的身體、精神、舞姿和歌聲，知薇無法想象他和他們台下付出的功夫和努力，這三位前輩為了給觀眾最好的一面，對幕後的自己一定極其嚴苛。蔡一傑分享抗癌心路歷程時，直言：人生遇到任何問題，都要學習接受、面對、處理、最後放下，和殺死它。這是他在面對生死時，靠自己的堅強和意志，親身譜寫的真言，知薇極受啟發和鼓舞。

看到這些勵誌的榜樣，知薇知道，生命的每一次挑戰和每一個發生，無論表面好壞，都是獨一無二的邀請，邀請你去接受、面對、經歷、處理，然後放下和勝利。最終成為那個你曾經都不知道、無法想象的，更好的自己。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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