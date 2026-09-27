月亮沒有變　重塑中秋價值｜陳仕娜

從前過中秋，一個月餅切成幾塊，拿到大蛋黃的開心足一整天；一家人吃完晚飯，搬張枱到露台或天台，小朋友玩燈籠，大人呷茶吃餅聊天。那時候月亮是主角，月餅只是配菜。

月餅市場從來都很可觀，也是折射出消費文化的一面鏡子。今年內地月餅市場出現明顯調整，資料顯示，中秋前一個月主要門店月餅銷售額按年下跌45%，禮盒裝銷量更跌近五成；但另一邊廂，29.9元人仔的平價月餅禮盒則熱銷逾200萬盒。

看似矛盾，想深一層，又不矛盾。

消費者並非突然不愛吃月餅，而是開始不願意為漂亮的盒子付額外錢。過去，幾百至上千元的豪華禮盒，買的不只是食物，更多是體面、人情和社交關係。這套邏輯悄悄改變，大家寧買一盒幾十元、真正想吃的月餅，也不想抱著精美禮盒回家，裏面只有四個月餅和一大堆包裝。

月餅正在變回「食品」。

香港月餅品牌尤其值得玩味；近年不時聽人講，港產月餅在內地不好賣。九月份華強北港貨中心的報道反映：美心、榮華、奇華等港式月餅仍受消費者歡迎，部分商戶更表示需要提前預訂，企業團購亦有數十、數百甚至上千盒的訂單。

實情不是「香港品牌不受歡迎」，而是消費者把品牌與包裝價值拆開來分析。一盒月餅貴，若果真的好吃、具歷史和品質保證，消費者很樂意掏腰包；但若是盒子大、包裝花俏、適合送禮，而叫價高昂，吸引力已大不如前。

還記得兩年前的「美誠月餅」風波嗎？這個號稱「香港品牌」的月餅在內地直播平台備受追捧，後來卻遭揭發其生產與香港，沒有原先想像的直接關係，引發兩地市場對「香港品牌」真偽的熱議。香港品牌發展局其後指出，內地消費者對真正港牌仍有相當程度的認同及溢價意願。

另一方面，中秋的經濟價值，也在重新定義。今年中秋與國慶出現「請3休13」的長假旅遊熱潮：賞月航班、古鎮夜遊、露營、國風旅拍等，把原本抬頭便能看到的月亮，變成可以購買的旅遊體驗。

有人回鄉賞月，更多人旅行過節。以前是「月圓，人團圓」，如今是「人在哪裏，哪裏就是團圓」。對上一代而言，中秋是象徵「回家」的日子。他們經歷過物質匱乏的年代，所以月餅、團圓飯，具很重的份量。月亮代表一家人齊齊整整。

而中年一代，中秋則多了一層「人情」。饋贈長輩、親戚、同事、客戶，月餅有時成為一張密密麻麻的人情清單。買月餅，不因為自己想吃，而是「中秋總要送人一盒」。

年輕一代在改寫規則。他們未必拒絕傳統，只是不一定按照上一代的方式過節。他們不會買八個裝的雙黃白蓮蓉，卻願意買一兩個自己喜歡的口味；不會坐在家裏賞月，選擇與朋友到海邊、山頂或酒店露台看月光。他們不是沒有節日儀式感，但同時會反問：「為甚麼一定要這樣過？」

9月25日，中秋節晚上，月光皎潔明亮。（香港01攝）

傳統正重塑自己的位置。

西方也有類似的節日邏輯。感恩節沒有中秋月亮，Harvest Festival也無月餅，但同樣與秋收、感恩、家庭聚會有關。不同文化都會在一年某個時刻提醒我們：辛苦了一段時間，是時候停下來，和身邊的人吃頓團圓飯。

東方人把這份感情揉進月亮裏。古人抬頭望月亮，寄託思念；今天邊食月餅，邊用手機跟遠方家人視像通話。科技改變了團圓的形式，但「想見你」，則亘古不變。

一個有生命力的傳統，不是要求代代重覆，而是每一代人於同一輪明月底下，詮釋屬於自己的團圓。【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。