靜觀善待自己　修復重拾力量｜陳仕娜

最近參與 Mindful Self-Compassion課程，對我而言，是一段自我休整的難得時光。課堂讓我思考：如此傾力照顧身邊的人，為甚麼不學會善待自己？

美國心理學家 Kristin Neff 提出的「自我慈悲」概念，提醒在面對挫折、缺點和痛苦時，除了看清問題，也要以理解和善意對待自己。這並非自我感覺良好，不是為錯誤找藉口，而是承認自己不完美，但仍相信自己值得被尊重，也有能力改變。

朋友出現失誤，我常會說，人人都有出錯的時候，檢討總結經驗再來便是；但輪到自己犯錯，腦海裏則在怒吼：「蠢材，怎麼連這件小事也做不好？」於是把一次失誤，擴大成對自己的否定。

問題是，批評自己與改善自己，不是同一回事。指出錯誤，幫我們修正；反覆自我羞辱，卻令人圍困自責之中。自我慈悲不是降低標準，而是不必用傷害自己，才能要求自己進步。

小朋友遇到挫敗，我們希望他們從中學懂承擔、勇於改進，絕對不希望因一次失敗，他們便認定自己一無是處；成年人亦如是。一味批評自己「你不夠好」，無助於成長，反而坦然承認：「這次做錯了，我下次怎樣做得更好？」，更有禆益。

我們常把放假當作完成任務後的獎賞，彷彿要先把全部事情幹完，才有資格停下來。生活中的待辦事項，怎麼會有真正清空的一天？如果等到一切辦妥才可以休息，便可能永遠輪不到自己。

靜觀提供了一個簡單的起點：察覺此刻正在發生甚麼，不急於批判。吃飯時，細細留意食物的味道；工作告一段落，感受一下呼吸；情緒湧現時，先辨認自己的焦慮或疲累，不必立馬把它壓下去。

我們不是要卸放責任，也不是要求思緒放空，只希望心神不要長期被過去的懊悔和未來的憂慮牽着走。我們可以練習不讓每一個念頭，都主宰當下。

世界衞生組織在《Doing What Matters in Times of Stress》指南中，把扎根當下、與困難念頭拉開距離、按核心價值行動，以及善待自己等，列為應對壓力的實用技巧。這些方法並非要人消除所有負面情緒，而是幫助我們在情緒和壓力之中，仍能選擇如何回應。

當然，靜觀並非萬靈藥。研究顯示，靜觀冥想對焦慮抑鬱等部分心理困擾帶來一定程度的改善，但效果因人而異，也不能取代專業協助。它無法令生活從此無風無浪，而是讓我們在波濤中，多一點停頓和選擇。

課程另一個啟發，是分清「想達到甚麼」與「想成為怎樣的人」。晉升高職、成績優秀、荷包滿滿，都是現實的目標；但誠懇、關懷、勇氣，以及如何對待自己和身邊的人，同樣是生活的定向儀。

目標未必每次均能如願，價值卻可以天天實踐。即使現在的工作未必最理想，仍可盡責待人；孩子的成績未如預期，不妨聽聽他的困難；生活充斥雞零狗碎，也可以來一頓靜謐的晚餐。

這些微不足道的片段，解決不了所有現實問題，卻提醒我們人生的價值，不應只由下一個目標、成績，或別人的評價來定奪。

我暫時放下日常角色，重新整理自己。回到生活後，工作與家庭的責任有增無減，但我會記得「對己仁慈」，照顧自己不是自私，亦非逃避；若一味消耗自己，不補充力量，終究難以長久地關顧別人。

不要等到身心俱疲，才准許自己休息；也無須等到表現完美，才覺得自己值得被善待。所謂的行為成熟，不是把自己磨練成永不疲倦的鐵人，而是在有責任要扛，仍存不足需要改善時，識得少點苛責，多些理解。

願大家張弛有度，在平凡的日子裏，時時找到尋常的小確幸。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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