日本薩莉亞加價　網民竟力挺︰還是很便宜！　股價一度飆14%

日本連鎖平價餐飲品牌薩莉亞（7581.T）昨日（14日）宣布，因食材短缺與成本持續攀升，旗下餐點平均將調漲約6%，新價格將本月29日起生效。消息公布後，市場看好此舉有助改善獲利能力，帶動薩莉亞股價今日（15日）早盤一度大漲14%，觸及每股7470日圓，創下7月17日以來最大單日漲幅，隨後升幅雖收斂，收盤仍上漲超過5%。



日本薩莉亞昨日（14日）宣布本月29日起旗下餐點平均將調漲約6%。（網上圖片）

招牌餐點漲20日圓

根據日媒報導，薩莉亞此次調整價格，招牌餐點「米蘭風肉醬焗烤飯」將從現時300日圓調升至320日圓；其餘原本定價400日圓的品項，則將調整至420至430日圓不等。而香港分店目前暫無升價的消息。

薩莉亞指，部分門市平均調漲幅度約為10%，但葡萄酒、早餐及超值午餐等限定菜單則維持原價，不受此次調整影響。對於漲價原因，薩莉亞坦言，食品原料與能源成本持續上漲，公司已難以單靠自身力量吸收成本壓力。經過審慎評估後，為了維持產品品質並確保未來能持續供餐，決定調整部分價格。

網友力挺不罵反讚

升價消息曝光後，日本社群平台上湧現大量支持聲浪。不少網友表示，「薩莉亞一直很努力維持價格不變，已經做得很好了，謝謝」、「即使漲價還是很便宜！」、「薩莉亞根本就是家庭餐廳的典範」。市場氛圍也反映在股價表現上，投資人顯然認為適度調價有助於緩解成本壓力、提升獲利前景。

SMBC日興證券分析師皆川良造向日媒指出，即使價格上漲約10%，消費者應完全可以理解，他強調薩莉亞是唯一一家自疫情爆發前就保持招牌菜價格不變的連鎖餐廳，此次調整對整個餐飲業而言都是好消息。

今年7月公布第三季財報後，薩莉亞社長松谷秀治已暗示公司正在考慮調整價格。此次正式宣布漲價，進一步強化了市場對其獲利能力改善的期待。