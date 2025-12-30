薩莉亞｜意大利人評15款意式美食2款0分！5大錯誤卡邦尼加1物超錯

薩莉亞｜意式料理｜原來不止披薩加菠蘿會惹怒意大利人，意大利飲食文化還有其他大忌。在香港，意大利菜式很常見，不論是西餐廳還是茶餐廳都有不同版本的意式菜。近期就有意大利人YouTuber去薩莉亞品嚐「意式料理」，直言意粉做成這樣可以拉去「坐牢」了。



意式料理5大忌

薩莉亞主打意大利菜，以價錢便宜見稱，在全球有著大量分店。在香港普遍的西餐廳中，一份意粉的定價通常在$80至$150之間，然而在薩莉亞，只需約$30至$40，甚至一整瓶紅酒也僅需$48。

近期YouTuber周洪賓帶老豆直闖薩利亞，因為不少人跟他說「薩利亞很好吃」，於是他便與父親盛裝前往，品嘗餐廳中的意大利餐品，點了逾15款食品，包括提拉米蘇（Tiramisu）、意粉、披薩等特色菜，作為土生土長的意大利人，卻吃到面容扭曲，對其中5道菜反應最激烈更是大呻奇怪，最後得出三個字「無下次！」。但也有相對滿意的菜式，最高分的竟然是這道菜！

1. 卡邦尼意粉（Carbonara） 放芫茜坐牢3年？

卡邦尼意粉在意式菜中極有地位，周洪賓父子試的第一道主菜就是這道意粉，剛夾起第一口就大感不解「卡邦尼放芫茜可以拉去坐3年牢」，還有莫名的三文魚味，不過口感比較彈牙，最後給出1分（滿分10分，下同），老豆也覺得味道不錯，如果不是叫這名字的話就更好，給出5分。

周洪賓：1分

周洪賓父親：5分



2. 肉醬意粉 意大利人不會加雞蛋

第二道就是隨處可見的肉醬意粉，在意大利人心中，一盤正宗的肉醬意粉是肉味濃郁、層次分明，帶有情感溫度的「靈魂食物」。周洪賓在品嚐時就表示，在意大利是從來不加雞蛋，他雖不理解，但也表示喜歡這個味道，最終給7.5分。而對於這盤粉老豆則覺得疑惑，「為什麼加的是茄汁而不是肉醬」，只給6分。雖然有小缺點，但整體風味不錯，獲主菜平均最高分。

周洪賓：7.5分

周洪賓父親：6分



3. 披薩 水牛芝士披薩0分！

第三道菜來到「pizza時間」，首先試的是水牛芝士披薩，周洪賓指芝士味道不錯，但沒有焗融，不像披薩反而像Taco，而且餅皮硬得切不開，給3分，老豆則表示完全無法接受，0分。

水牛芝士披薩



周洪賓：3分

周洪賓父親：0分



隨後試的是煙肉菠蘿薄餅，餅皮比前一款還要生，有莫名的三文魚味，周洪賓覺得雖然加了菠蘿但味道尚可，搭配也不錯，給5分，但老豆吃完後就直言「希望不會吐」給1.5分。

煙肉菠蘿薄餅



周洪賓：5分

周洪賓父親：1.5分



4. ACQUA PAZZA（意式瘋狂水煮魚）好腥！條魚做過Gym？

這道菜是意大利南部（西西里）的特色料理，成為「全場噩夢」。兩父子紛紛吃到面容扭曲，大呻「好腥」，周洪賓更自嘲「條魚做過Gym，比我還大隻，好難切」，只給出2分。老豆就直接表示「唔掂」0分。

周洪賓：2分

周洪賓父親：0分



5. 意大利咖啡凍餅（Tiramisu） 三無產品

最後一道壓軸菜為提拉米蘇，周洪賓強調許多人覺得容易做，實則很考驗功夫，而這次的甜品，他表示不是很喜歡，給3分。老豆試吃完後連連搖頭「無蛋香、無咖啡、無餅乾。」簡直是「三無產品」，只值1分。

周洪賓：3分

周洪賓父親：1分



雖然以上5款菜讓兩人直呼「難吃」的菜，但有其他菜是值得一試的，如佛卡夏（Focaccia）和蒜香法包，兩父子都表示好吃，給出7分。其餘食物的表現就一般。尤其是開心果蛋糕，周洪賓表示，有雲呢拿、朱古力、芝士、餅乾等的味道但就是沒有開心果味。最後要撒上芝士粉才勉強入口，芝士粉成為全場多功能用途的MVB。

佛卡夏／蒜香法包



周洪賓：7分

周洪賓父親：7分，其中蒜香法包6分

