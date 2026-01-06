Big C荃灣店關門　分店較接手前少5間　發言人：去年開始優化門店

泰國連鎖超市Big C早於2023年收購香港「阿布泰」24間店舖，並揚言目標到今年底將分店數量增至99間，不過，接手至今分店數目反降至19間。



有報道指，Big C位於荃灣「8咪半」分店近日貨架已遭清空，亦沒有開門營業，疑似已結束營運。根據最新分店資訊，Big C「8咪半」分店已不在列表中。此外，開業未滿一年的荃灣廣場分店，亦已於早前結業，現時區內僅餘下千色匯一間分店。另外，Big C於2023年開設的尖沙咀美麗華廣場二期的旗艦店已結業，並於新址設分店。位於尖沙咀樂道13、13A及15號舖的分店已於今年1月1日開業。

Big C發言人回覆《香港01》表示，現有19間門市，其中有13間是於2025年新開張，這反映了 Big C 對香港零售市場的長遠信心。展望 2026 年，將繼續尋找適合的地點開設新分店，特別是目前尚未覆蓋的地區，務求觸及更多客戶群體。

泰國連鎖超市Big C早於2023年收購香港「阿布泰」24間店舖，並揚言目標到今年底將分店數量增至99間。（VCG）

Big C曾揚言開至99間店

發言人續指，於積極尋找店鋪選址的同時，亦大力拓展更多渠道的業務，例如線上平台及批發渠道，務求在市場及消費者購物習慣轉變的趨勢下，實現業務的全面發展。

Big C 於2023年8月攻港後，原計劃在未來3年內每年開設25間分店，目標到2026年底將分店數量從2023年時的24間增至99間，並希望營業額能達到10億元，於2027年達15億元。