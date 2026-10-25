戀愛腦無罪　不設保鮮期｜陳仕娜

隔離屋住著一位年逾七十的女士，每天都打扮得花枝招展。前幾天在街口碰見她，她一身色彩斑斕，化了妝，還戴上闊邊草帽，笑着說約了朋友喝茶。

那天，她神秘兮兮地告訴我：「佢終於約我出街喇！」原來，她心儀的男士終於主動出招。看她甜絲絲的模樣，戀愛真的無年齡限制。滿頭銀髮，竟為一句問候而雀躍萬分，為約會而悉心裝扮，像少女一般期待心動。

不少朋友也有「戀愛腦」，享受被追求、被欣賞，有人事業有成、身家豐厚，卻極度渴望被人噓寒問暖；有的則明明知道對方未必適合自己，卻捨不得放下曖昧的甜蜜。

大家追求的，究竟是愛情，還是被愛時那個感覺良好的自己？

一段有質素的親密關係，不僅帶來情緒支持、安全感，也可能讓人更願意照顧自己。例如開始做運動、注意儀容，有人因為想與伴侶分享生活而重新培養興趣。對老友記而言，黃昏戀令退休後的日子充滿期待。香港一項開心指數調查顯示，中年人的幸福感值得關注。30至45歲的受訪者開心指數相對較低，而已婚與未婚人士之間亦存在差異。這未必代表結婚就一定更快樂，卻提醒我們：在工作、經濟和家庭責任交織的中年階段，有沒有可以互相扶持的人，可能是影響生活感受的因素之一。

愛情還衍生出源源不絕的生意，從速配約會、婚介所、交友程式，到美容護膚、健身、時裝、浪漫電影和偶像劇。﹙資料圖片﹚

惟戀愛的另一面。有人為了挽留伴侶，不斷妥協自己的底線；把對方每一個訊息、每一次已讀不回，當成情緒晴雨表。愛情變成自我價值的唯一來源，被愛甜蜜，失戀卻猶如世界末日。問題不是「戀愛腦」本身，而是在愛一個人的同時，我們是否保留愛自己的能力。

愛情還衍生出源源不絕的生意，從速配約會、婚介所、交友程式，到美容護膚、健身、時裝、浪漫電影和偶像劇，市場把「尋求愛」轉化成消費需求。這些服務本身沒有問題：變靚啲、擴闊社交圈子、認識新朋友，本來就是合理需要。

當愛情被包裝成可以購買的方案，金錢確實買得到配對機會，卻買不到真心；可以安排見面，卻沒有心動指數保證。

浪漫劇集渲染真愛會在最意想不到的時候降臨；然而，現實怎會有固定劇本。你二十歲遇上真愛，她五十歲才重新開始，也有他一生找不到摯愛，但仍活得充實自在。單身不代表失敗，結婚也非幸福保證書；有伴侶不是不孤獨，獨自生活亦不等於缺乏愛。

我很欣賞我的老友記鄰居，沒有因為年歲漸長，就認定自己不再值得被追求；也沒有把愛情視作年輕的專利。她打扮、赴約、期待一段關係，對生活興致盎然，就非常可愛。

戀愛腦不是發花癡。人生走到不同階段，依舊渴望心動，但無須將幸福全押注另一個人身上。最好的戀愛，或許不是終於找到令自己神魂顛倒的人，而是遇到一個人之後，生活多了甜蜜，自己也沒有因此失去原來的模樣。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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