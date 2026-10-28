致同：港長期停牌公司增19%至102家　3年來首次除牌多過復牌

致同（香港）會計師事務所有限公司（下稱「致同」）於今（28日）發表第13份年度法證研究報告。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈及致同香港諮詢合夥人林肇基於會上指出，截至今年8月底，長期停牌上市公司數目按年增加19%至102家，期內除牌個案達35宗，高於復牌的21宗，為3年來首次出現「除牌多過復牌」；同時，核數師觸發的停牌個案佔比由去年51%回升至70%，續為主要觸發來源。



致同：本港長期停牌上市公司增19%至102間；除牌數目超過復牌。（大會圖片）

3年來首次出現除牌多過復牌

報告指出，在截至2026年8月31日的12個月內，有35間長期停牌公司被除牌，而僅有21間成功復牌（相比2025年的29間除牌對31間復牌，以及2024年的39間除牌對43間復牌），標誌著三年來除牌數目首次超過復牌數目。

報告指出，創業板發行人面臨的壓力尤為沉重。 2026年有7間 GEM公司停牌超出補救期，較2025年及2024年的單一個案顯著上升，凸顯較小型發行人在所需時限內滿足復牌條件面臨日益嚴峻的困難。主板上市公司的連續停牌補救期為18個月，而創業板上市公司的連續停牌補救期則為12個月。

由核數師觸發的涉嫌欺詐個案由2025年的46%大幅上升至2026年的66%，並佔所有停牌個案的70%（2025年為51%）。截至8月31日，2026年所有由核數師觸發的個案均仍處於停牌狀態。

核數師續為主要觸發點

報告指出，核數師在過去3年一直是停牌個案的主要觸發來源，佔比由2024年的60%降至2025年的51%，今年則回升至70%。相對而言，由監管機構或執法部門觸發的個案佔比由2025年的34%大幅回落至2026年的13%；股東及管理層觸發的個案則由28%降至13%。

以市值劃分，2026年市值低於10億港元的公司中，核數師觸發的停牌個案佔37%，股東及管理層與監管機構或執法部門各佔13%；市值介乎10億至100億港元的公司中，核數師觸發個案佔29%，其餘兩類各佔4%。報告歸納，相關個案主要涉及市值低於10億港元的公司。

報告指出，核數師在過去3年一直是停牌個案的主要觸發來源，佔比由2024年的60%降至2025年的51%，今年則回升至70%。（資料圖片）

半數股東管理層觸發個案涉管理層不當行為

在2026年由股東及管理層觸發的個案中，50%涉及管理層不當行為及刑事事宜，25%涉及內部控制問題，另有25%涉及資產挪用。報告指，有關個案大多涉及管理層不當行為及刑事事宜的指控，且導致的停牌數目較2025年為多。

致同：停牌與復牌趨勢反映市場監管從嚴

湯飈及林肇基在會上表示，長期停牌上升、除牌首超復牌，加上核數師觸發個案佔比回升至七成，反映市場對財務披露及企業管治要求趨嚴。湯飈建議，公司一旦停牌應保留證據，盡早尋求律師及顧問意見，以有效率推進復牌，並注意復牌限期，避免因延誤面臨除牌風險。兩人指出，隨監管機構加強引用法定權力介入，一旦出現審計或企業管治爭議，復牌難度將進一步提高，投資者宜密切關注風險。

證監會引用條例停牌增加

2026年監管機構或執法部門觸發的停牌個案雖見減少，惟證監會引用《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8(1)條行使停牌權力的情況有所增加。報告統計2016年至今年10月13日期間，共有34宗個案按該條例被停牌，其中2026年佔4宗，全部涉及停牌，反映監管機構執法取態出現變化。