致同料港明年跨境財富管理規模增10%　有望超瑞士成財富中心之首

致同（香港）會計師事務所預計，展望明年香港的跨境財富管理規模初步能錄得約10%的增長。香港正加快邁向超越瑞士，躍升為全球最大的跨境財富管理中心。



致同報告指，香港持續吸引全球資本和家族辦公室。截至2024年底，香港管理的總資產規模達到了35.142萬億港元，按年增長13%，反映財富管理服務需求持續旺盛。2024年淨資本流入飆升至3210億港元，較去年增加逾6倍。致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人夏其才期望，明年本港跨境財富管理規模錄得5至10%增長。

致同（香港）會計師事務所諮詢總監嚴欣琪認為，香港有跨境財富方面的優勢，也有多元化的金融生態系統，包括私人銀行，家族辦公室等，以及越來越多的數字資產，吸引一些新的投資者，以及推動代幣化政策，進一步增强其吸引力。因此認為有望超越瑞士成為全球財富中心之首。

她表示，面對大灣區逾51萬高淨值家庭的龐大需求，香港必須解決三個問題，包括監管便利化，產品創新和人才發展。需要簡化跨境投資規則，簡化審批流程，擴大合資格產品範圍，實現更容易的跨境資本流動。香港也應該積極促進代幣化資產等的發展。