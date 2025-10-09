致同︰本港長期停牌上市公司數目增7.5%　不當交易有上升趨勢

致同（香港）會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究結果顯示，香港長期停牌公司的數目在連跌三年後回升。



截至今年8月底止的一年內，停牌超過三個月的上市公司數目為86間，按年上升6間或7.5%。不過另一方面，連續停牌超過18個月的公司數目減少至今年的3間(2023年和2024年分別是15間與7間)。



致同研究結果顯示，香港長期停牌公司的數目在連跌三年後回升。（資料圖片）

與此同時，致同表示，復牌的公司數量連續三年超過了除牌的公司（2025年：31間復牌、29間除牌；2024年：43間復牌、39間除牌；2023年：55 間復牌、45間除牌），顯示出香港上市公司通過各方面的努力在避免企業欺詐方面持續進步。

致同：不當交易有上升趨勢

根據致同報告，過去三年，大部分停牌個案均由核數師觸發。2025年被核數師指控欺詐的停牌個案接近一半，佔比約51%，所有指控均導致停牌，且無一在六個月內成功復牌。相比2024年由核數師觸發的個案中，僅20%成功復牌，且復牌所需時間均超過一年。今年核數師的指控主要集中於利潤誇大（28%）及內部監控缺失（22%）。結果突顯出部分公司傾向誇大盈利以吸引投資者、抬高股價或達到業績指標。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，在宏觀經濟環境面臨挑戰、資金流動趨緊的情況下，企業管理層與董事間圍繞財務問題的糾紛日益增加，不當交易及挪用公司資金的情況亦有上升趨勢。