致同料內地私募市場逐步回穩　電動車及AI等領域續獲投資

致同香港諮詢總監麥瑋方表示，今年首季亞洲私募股權（PE）市場逐步回暖，企業估值開始有所提升，更易推動買賣雙方達成交易共識，但市場尚未形成全面廣泛的復甦。她估計，全年亞洲PE市場的交易價值與交易量將溫和回升，並預計日本和印度市場的中大型交易活躍，可為亞洲市場恢復提供支持。



麥瑋方表示，日本的管治改革推動了資本效率及股東回報，讓其成為去年亞洲最具吸引力的私募股權市場。印度對大型新股降低要求和簡化流程，為市場注入新動力。不過，東南亞則受到宏觀經濟挑戰及流動性限制而出現下滑。

TMT交易額處領先場地位

按行業劃分，科技、媒體與通信（TMT）在亞太地區交易金額方面保持領先地位，AI與電腦晶片的技術突破，以及個人化應用的崛起，共同推動了科技與能源基礎建設的投資熱潮。數據中心與再生能源正吸引資金湧入，以支援日益複雜的模型部署。在半導體與先進電池材料爆發式增長的推動下，工業與化學（I&C）在亞太地區的交易額位居第二，這主要受惠於全球對AI、雲端運算及汽車應用需求的激增。

中國市場方面，致同香港諮詢主管合夥人湯飈表示，內地PE市場過去1年資金緊張，但正在復甦，交易和募資活動已在回升，估計今年逐步回穩。他解釋，半導體與電子設備投資帶動了去年內地PE交易活動的增長；電動車、AI、機械人等戰略領域見到有持續投資。此外內地上市門檻放寬及監管機構批准尚未盈利的科技企業掛牌上市，亦帶來幫助。

港IPO市場暢旺為私募退出提供途徑

麥瑋方補充，去年香港IPO集資額按年增長超過兩倍，同時去年首三季中國私募股權市場的IPO退出數量按年大增了39%，這鞏固了IPO作為私募股權基金退出途徑的地位，亦有助於支持資本循環，和推動新基金的發行。

麥瑋方提到，中國政府持續支持半導體和科技產業，推動去年相關市場大幅增長，並有望延續至今年。這些板塊正帶動新一波投資潮，而中美緊張局勢則促使企業加快供應鏈多元化。印度、越南和泰國等亞太經濟體因此受惠，成為生產轉移的主要承接地。另一方面，生成式AI的興起與雲端應用的快速普及，使網絡安全成為TMT領域的戰略重點，擁有成熟平台和強大防護能力的企業正吸引大量私募股權的關注。