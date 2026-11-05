雙11優惠2026懶人包｜淘寶京東VS惠康豐澤　滿減、回贈邊個最抵？

【雙11｜雙十一｜優惠｜懶人包｜淘寶｜京東｜豐澤｜友和｜豐澤｜惠康｜百佳｜電器】一年一度的雙11大戰開鑼，香港零售市場今年正經歷一場前所未有的「攻防戰」。面對淘寶、京東等跨境電商夾擊，百佳、惠康及豐澤等本地龍頭不再硬碰硬，轉而以優惠券組合鎖定高客單價。消費者如何選擇並計算出最低價？以下全面盤點各平台優惠關鍵。



以下為各主要零售商及平台的優惠概覽。



第18個雙11 購物節已進入全面狂歡期，內地及本港零售商都推出各種優惠。（淘寶）

雙11優惠2026｜本地超市優惠一覽

哪個優惠最划算？首選惠康「滿200元減50元」每日限量券。 直接享七五折且規則簡單，搶到便值得。其次為惠康網購「滿600元送200元券」，適合大量入貨。

至於惠康的「1,100元優惠券組合」則需留意，分層使用隨時為用券而過度消費，未必划算。百佳「減40元」名額僅4,600個需鬥快，HKTVmall「送150元」則適合新客。想省錢，可優先考慮惠康的50元券。

零售商 優惠內容 條件 有效期 備註 百佳 安信WeWa／EarnMORE信用卡即減40元 單筆消費淨額滿400元 至11月15日 名額4,600個，先到先得；每卡推廣期內最多享兩次 惠康 總值1,100元電子優惠優惠券組合 須於活動頁面領取，消費滿指定金額方可使用 至11月12日 優惠券組合形式，分層使用 惠康 送200元優惠券（含4張50元券） 送貨上門訂單完成後14天內發放 當日使用 適用於600元以上送貨訂單 惠康 每日限量50元優惠券 滿200元標準送貨服務 至11月12日 每日限量派發 HKTVmall 合共150元Mall Dollar（50元迎新＋100元加碼） 新用戶經跳轉至合作商戶完成首張滿1,000元訂單 10月26日、11月2日、9日及11日 旅遊產品訂單同樣適用

雙11優惠2026｜本地零售優惠一覽

哪個優惠最划算？首選友和「全單滿元120減120元」，條件簡單且直接扣減，回贈率極高。其次為豐澤「滿1,000元減100元」，適合購買數碼產品，但需留意網店限定。

至於Uniqlo的App專屬優惠，下載App並登記會員，雖然折扣吸引，但手續較繁複；而Nike及Adidas的波鞋服裝優惠，則適合有特定品牌喜好的消費者，惟需留意部分優惠不適用於減價貨品。

零售商 優惠內容 條件 有效期 備註 友和 YOHO 全單再減120元 WeWa或EarnMORE信用卡，輸入優惠碼「PPPCL2026」 至11月 30日 信用卡疊加優惠 豐澤 陽光照明精選產品低至33折 Living+平台活動 至11月18日 僅適用於豐澤網上商店，不適用於實體門市 豐澤 6A Silk全店滿500元減100元，精選產品低至69折 Living+平台活動 至11月18日 同上 豐澤 漢科電腦全店滿1,000元減100元 Living+平台活動 至11月18日 同上 UNIQLO 秋冬保暖及機能服飾限定折扣 — 11月6日 至11月12日 具體商品及價格預計 11月4日公佈 UNIQLO 指定單品設 App 會員專屬價格 需下載 UNIQLO HK App 並註冊會員 至11月12日 門市付款前須掃描 App 會員條碼，事後無法補回；網店登入會員結帳自動套用 Nike 網店買滿2件或以上指定產品額外8折；會員買滿600元減90元 — 至11月11日 需輸入優惠編號，部分產品不適用 Adidas 網店多款鞋款及服裝低至半價，SAMBA系列55折；adiclub會員滿1,500元送限量迷你相機 — 至11月11日 網店指定正價及特價貨品適用 PUMA 網店指定貨品買3件額外6折、買4件額外5折 — 至11月13日 涵蓋Carina、Speedcat等人氣系列

雙11優惠2026｜跨境電商優惠一覽

若打算更換大型家電，京東的家電國補最為實際，一級能效產品額外減15%，單件最高補貼1,500元人民幣，是換機首選。有意換手機的話，小米的24期免息能減輕付款壓力，適合數碼愛好者。

至於日常網購，淘寶香港的新客滿21減20及免息分期門檻低，買小型物件亦適用。不過需注意，淘寶的立減碼及滿減券均為先到先得，而各項國補及以舊換新優惠亦有指定的能效及型號要求，選購前宜先了解清楚條款。

零售商 優惠內容 條件 有效期 備註 淘寶香港 單筆消費滿300元即減10元；滿1,000元即減20元 使用次數不限，用戶毋須預先領券，結賬時即可直接獲享扣減 至11月14日 — 淘寶香港 0息、0手續費銀行分期付款 選購帶有橙色「港幣分期免息」標示，或付款頁顯示免息標示的商品，並使用Ant Bank PayLater或中銀信用卡經AlipayHK提供的銀行分期服務 至11月14日 — 淘寶香港 支付工具折扣：AlipayHK滿199元人民幣減19元人民幣／滿299元人民幣減29元人民幣；PayMe滿188元人民幣減18元人民幣／滿288元人民幣減28元人民幣 輸入指定優惠碼，名額先到先得 至11月14日 AlipayHK綁中銀淘寶聯名卡可再疊加【BOC18/BOC28】；直刷信用卡須付約4.95%手續費 淘寶香港 全站通用優惠碼：滿1000元人民幣減120元人民幣【ddp120】；滿388元人民幣減38元人民幣【ddp38】 於結賬頁輸入，新舊用戶通用 至11月14日 可與88VIP券疊加；另有滿88人民幣減8人民幣等中細額碼 淘寶香港 消費滿500元即減50元 「分期立減500-50」優惠與「淘寶加碼賞」不能疊加使用 至11月14日 — 淘寶香港 新用戶首單滿21元人民幣減20元人民幣 香港手機號碼註冊，無歷史支付記錄 至11月14日 另享指定商品0運費直郵及10元人民幣–20元人民幣支付迎新券 京東 全品類現貨，取消預售鎖單 — 至11月13日 提供30天價保 小米 Xiaomi 18 Pro系列到手價5,999元起，最高享24期免息 在內地小米商城或天貓/京東下單，並透過跨境轉運或京東直郵到港。 至11月14日 折疊屏Xiaomi 18 Fold到手價10,999元起

記者觀察：本地零售高門檻優惠券組合 vs 跨境電商政府補貼戰

本地超市走優惠券組合路線：百佳滿400元減40元，另設早期立減券；惠康派總值1,100元優惠券組合，加每日限量50元券；HKTVmall新客獲150元Mall Dollar。電器數碼方面，友和提供30至80元立減券，可疊加信用卡優惠；豐澤首次網店與門市同步快閃，另有Living+精選折扣。

跨境平台另一套打法：淘寶天貓11省市消費券補貼至高25%，可疊加平台優惠；淘寶香港站則以支付工具折扣及優惠碼搶客，AlipayHK滿299元人民幣減29元人民幣、全站碼滿1,000元人民幣減120元人民幣，88VIP另有1,555元人民幣優惠券組合，可與官方立減疊加。