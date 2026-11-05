雙11優惠2026懶人包｜淘寶京東VS惠康豐澤 滿減、回贈邊個最抵？
【雙11｜雙十一｜優惠｜懶人包｜淘寶｜京東｜豐澤｜友和｜豐澤｜惠康｜百佳｜電器】一年一度的雙11大戰開鑼，香港零售市場今年正經歷一場前所未有的「攻防戰」。面對淘寶、京東等跨境電商夾擊，百佳、惠康及豐澤等本地龍頭不再硬碰硬，轉而以優惠券組合鎖定高客單價。消費者如何選擇並計算出最低價？以下全面盤點各平台優惠關鍵。
以下為各主要零售商及平台的優惠概覽。
雙11優惠2026｜本地超市優惠一覽
哪個優惠最划算？首選惠康「滿200元減50元」每日限量券。 直接享七五折且規則簡單，搶到便值得。其次為惠康網購「滿600元送200元券」，適合大量入貨。
至於惠康的「1,100元優惠券組合」則需留意，分層使用隨時為用券而過度消費，未必划算。百佳「減40元」名額僅4,600個需鬥快，HKTVmall「送150元」則適合新客。想省錢，可優先考慮惠康的50元券。
零售商
優惠內容
條件
有效期
備註
百佳
安信WeWa／EarnMORE信用卡即減40元
單筆消費淨額滿400元
至11月15日
名額4,600個，先到先得；每卡推廣期內最多享兩次
惠康
總值1,100元電子優惠優惠券組合
須於活動頁面領取，消費滿指定金額方可使用
至11月12日
優惠券組合形式，分層使用
惠康
送200元優惠券（含4張50元券）
送貨上門訂單完成後14天內發放
當日使用
適用於600元以上送貨訂單
惠康
每日限量50元優惠券
滿200元標準送貨服務
至11月12日
每日限量派發
HKTVmall
合共150元Mall Dollar（50元迎新＋100元加碼）
新用戶經跳轉至合作商戶完成首張滿1,000元訂單
10月26日、11月2日、9日及11日
旅遊產品訂單同樣適用
雙11優惠2026｜本地零售優惠一覽
哪個優惠最划算？首選友和「全單滿元120減120元」，條件簡單且直接扣減，回贈率極高。其次為豐澤「滿1,000元減100元」，適合購買數碼產品，但需留意網店限定。
至於Uniqlo的App專屬優惠，下載App並登記會員，雖然折扣吸引，但手續較繁複；而Nike及Adidas的波鞋服裝優惠，則適合有特定品牌喜好的消費者，惟需留意部分優惠不適用於減價貨品。
零售商
優惠內容
條件
有效期
備註
友和 YOHO
全單再減120元
WeWa或EarnMORE信用卡，輸入優惠碼「PPPCL2026」
至11月 30日
信用卡疊加優惠
豐澤
陽光照明精選產品低至33折
Living+平台活動
至11月18日
僅適用於豐澤網上商店，不適用於實體門市
豐澤
6A Silk全店滿500元減100元，精選產品低至69折
Living+平台活動
至11月18日
同上
豐澤
漢科電腦全店滿1,000元減100元
Living+平台活動
至11月18日
同上
UNIQLO
秋冬保暖及機能服飾限定折扣
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11月6日 至11月12日
具體商品及價格預計 11月4日公佈
UNIQLO
指定單品設 App 會員專屬價格
需下載 UNIQLO HK App 並註冊會員
至11月12日
門市付款前須掃描 App 會員條碼，事後無法補回；網店登入會員結帳自動套用
Nike
網店買滿2件或以上指定產品額外8折；會員買滿600元減90元
—
至11月11日
需輸入優惠編號，部分產品不適用
Adidas
網店多款鞋款及服裝低至半價，SAMBA系列55折；adiclub會員滿1,500元送限量迷你相機
—
至11月11日
網店指定正價及特價貨品適用
PUMA
網店指定貨品買3件額外6折、買4件額外5折
—
至11月13日
涵蓋Carina、Speedcat等人氣系列
雙11優惠2026｜跨境電商優惠一覽
若打算更換大型家電，京東的家電國補最為實際，一級能效產品額外減15%，單件最高補貼1,500元人民幣，是換機首選。有意換手機的話，小米的24期免息能減輕付款壓力，適合數碼愛好者。
至於日常網購，淘寶香港的新客滿21減20及免息分期門檻低，買小型物件亦適用。不過需注意，淘寶的立減碼及滿減券均為先到先得，而各項國補及以舊換新優惠亦有指定的能效及型號要求，選購前宜先了解清楚條款。
零售商
優惠內容
條件
有效期
備註
淘寶香港
單筆消費滿300元即減10元；滿1,000元即減20元
使用次數不限，用戶毋須預先領券，結賬時即可直接獲享扣減
至11月14日
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淘寶香港
0息、0手續費銀行分期付款
選購帶有橙色「港幣分期免息」標示，或付款頁顯示免息標示的商品，並使用Ant Bank PayLater或中銀信用卡經AlipayHK提供的銀行分期服務
至11月14日
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淘寶香港
支付工具折扣：AlipayHK滿199元人民幣減19元人民幣／滿299元人民幣減29元人民幣；PayMe滿188元人民幣減18元人民幣／滿288元人民幣減28元人民幣
輸入指定優惠碼，名額先到先得
至11月14日
AlipayHK綁中銀淘寶聯名卡可再疊加【BOC18/BOC28】；直刷信用卡須付約4.95%手續費
淘寶香港
全站通用優惠碼：滿1000元人民幣減120元人民幣【ddp120】；滿388元人民幣減38元人民幣【ddp38】
於結賬頁輸入，新舊用戶通用
至11月14日
可與88VIP券疊加；另有滿88人民幣減8人民幣等中細額碼
淘寶香港
消費滿500元即減50元
「分期立減500-50」優惠與「淘寶加碼賞」不能疊加使用
至11月14日
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淘寶香港
新用戶首單滿21元人民幣減20元人民幣
香港手機號碼註冊，無歷史支付記錄
至11月14日
另享指定商品0運費直郵及10元人民幣–20元人民幣支付迎新券
京東
全品類現貨，取消預售鎖單
—
至11月13日
提供30天價保
小米
Xiaomi 18 Pro系列到手價5,999元起，最高享24期免息
在內地小米商城或天貓/京東下單，並透過跨境轉運或京東直郵到港。
至11月14日
折疊屏Xiaomi 18 Fold到手價10,999元起
記者觀察：本地零售高門檻優惠券組合 vs 跨境電商政府補貼戰
本地超市走優惠券組合路線：百佳滿400元減40元，另設早期立減券；惠康派總值1,100元優惠券組合，加每日限量50元券；HKTVmall新客獲150元Mall Dollar。電器數碼方面，友和提供30至80元立減券，可疊加信用卡優惠；豐澤首次網店與門市同步快閃，另有Living+精選折扣。
跨境平台另一套打法：淘寶天貓11省市消費券補貼至高25%，可疊加平台優惠；淘寶香港站則以支付工具折扣及優惠碼搶客，AlipayHK滿299元人民幣減29元人民幣、全站碼滿1,000元人民幣減120元人民幣，88VIP另有1,555元人民幣優惠券組合，可與官方立減疊加。