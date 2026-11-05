雙11優惠2026懶人包｜淘寶京東VS惠康豐澤　滿減、回贈邊個最抵？

撰文：李芍慜
出版：更新：

【雙11｜雙十一｜優惠｜懶人包｜淘寶｜京東｜豐澤｜友和｜豐澤｜惠康｜百佳｜電器】一年一度的雙11大戰開鑼，香港零售市場今年正經歷一場前所未有的「攻防戰」。面對淘寶、京東等跨境電商夾擊，百佳、惠康及豐澤等本地龍頭不再硬碰硬，轉而以優惠券組合鎖定高客單價。消費者如何選擇並計算出最低價？以下全面盤點各平台優惠關鍵。

以下為各主要零售商及平台的優惠概覽。

第18個雙11 購物節已進入全面狂歡期，內地及本港零售商都推出各種優惠。（淘寶）

雙11優惠2026｜本地超市優惠一覽

哪個優惠最划算？首選惠康「滿200元減50元」每日限量券。 直接享七五折且規則簡單，搶到便值得。其次為惠康網購「滿600元送200元券」，適合大量入貨。

至於惠康的「1,100元優惠券組合」則需留意，分層使用隨時為用券而過度消費，未必划算。百佳「減40元」名額僅4,600個需鬥快，HKTVmall「送150元」則適合新客。想省錢，可優先考慮惠康的50元券。

零售商

優惠內容

條件

有效期

備註

百佳

安信WeWa／EarnMORE信用卡即減40元

單筆消費淨額滿400元

至11月15日

名額4,600個，先到先得；每卡推廣期內最多享兩次

惠康

總值1,100元電子優惠優惠券組合

須於活動頁面領取，消費滿指定金額方可使用

至11月12日

優惠券組合形式，分層使用

惠康

送200元優惠券（含4張50元券）

送貨上門訂單完成後14天內發放

當日使用

適用於600元以上送貨訂單

惠康

每日限量50元優惠券

滿200元標準送貨服務

至11月12日

每日限量派發

HKTVmall

合共150元Mall Dollar（50元迎新＋100元加碼）

新用戶經跳轉至合作商戶完成首張滿1,000元訂單

10月26日、11月2日、9日及11日

旅遊產品訂單同樣適用

雙11優惠2026｜本地零售優惠一覽

哪個優惠最划算？首選友和「全單滿元120減120元」，條件簡單且直接扣減，回贈率極高。其次為豐澤「滿1,000元減100元」，適合購買數碼產品，但需留意網店限定。

至於Uniqlo的App專屬優惠，下載App並登記會員，雖然折扣吸引，但手續較繁複；而Nike及Adidas的波鞋服裝優惠，則適合有特定品牌喜好的消費者，惟需留意部分優惠不適用於減價貨品。

零售商

優惠內容

條件

有效期

備註

友和 YOHO

全單再減120元

WeWa或EarnMORE信用卡，輸入優惠碼「PPPCL2026」

至11月 30日

信用卡疊加優惠

豐澤

陽光照明精選產品低至33折

Living+平台活動

至11月18日

僅適用於豐澤網上商店，不適用於實體門市

豐澤

6A Silk全店滿500元減100元，精選產品低至69折

Living+平台活動

至11月18日

同上

豐澤

漢科電腦全店滿1,000元減100元

Living+平台活動

至11月18日

同上

UNIQLO

秋冬保暖及機能服飾限定折扣

11月6日 至11月12日

具體商品及價格預計 11月4日公佈

UNIQLO

指定單品設 App 會員專屬價格

需下載 UNIQLO HK App 並註冊會員

至11月12日

門市付款前須掃描 App 會員條碼，事後無法補回；網店登入會員結帳自動套用

Nike

網店買滿2件或以上指定產品額外8折；會員買滿600元減90元

至11月11日

需輸入優惠編號，部分產品不適用

Adidas

網店多款鞋款及服裝低至半價，SAMBA系列55折；adiclub會員滿1,500元送限量迷你相機

至11月11日

網店指定正價及特價貨品適用

PUMA

網店指定貨品買3件額外6折、買4件額外5折

至11月13日

涵蓋Carina、Speedcat等人氣系列

雙11優惠2026｜跨境電商優惠一覽

若打算更換大型家電，京東的家電國補最為實際，一級能效產品額外減15%，單件最高補貼1,500元人民幣，是換機首選。有意換手機的話，小米的24期免息能減輕付款壓力，適合數碼愛好者。

至於日常網購，淘寶香港的新客滿21減20及免息分期門檻低，買小型物件亦適用。不過需注意，淘寶的立減碼及滿減券均為先到先得，而各項國補及以舊換新優惠亦有指定的能效及型號要求，選購前宜先了解清楚條款。

零售商

優惠內容

條件

有效期

備註

淘寶香港

單筆消費滿300元即減10元；滿1,000元即減20元

使用次數不限，用戶毋須預先領券，結賬時即可直接獲享扣減

至11月14日

淘寶香港

0息、0手續費銀行分期付款

選購帶有橙色「港幣分期免息」標示，或付款頁顯示免息標示的商品，並使用Ant Bank PayLater或中銀信用卡經AlipayHK提供的銀行分期服務

至11月14日

淘寶香港

支付工具折扣：AlipayHK滿199元人民幣減19元人民幣／滿299元人民幣減29元人民幣；PayMe滿188元人民幣減18元人民幣／滿288元人民幣減28元人民幣

輸入指定優惠碼，名額先到先得

至11月14日

AlipayHK綁中銀淘寶聯名卡可再疊加【BOC18/BOC28】；直刷信用卡須付約4.95%手續費

淘寶香港

全站通用優惠碼：滿1000元人民幣減120元人民幣【ddp120】；滿388元人民幣減38元人民幣【ddp38】

於結賬頁輸入，新舊用戶通用

至11月14日

可與88VIP券疊加；另有滿88人民幣減8人民幣等中細額碼

淘寶香港

消費滿500元即減50元

「分期立減500-50」優惠與「淘寶加碼賞」不能疊加使用

至11月14日

淘寶香港

新用戶首單滿21元人民幣減20元人民幣

香港手機號碼註冊，無歷史支付記錄

至11月14日

另享指定商品0運費直郵及10元人民幣–20元人民幣支付迎新券

京東

全品類現貨，取消預售鎖單

至11月13日

提供30天價保

小米

Xiaomi 18 Pro系列到手價5,999元起，最高享24期免息

在內地小米商城或天貓/京東下單，並透過跨境轉運或京東直郵到港。

至11月14日

折疊屏Xiaomi 18 Fold到手價10,999元起

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記者觀察：本地零售高門檻優惠券組合 vs 跨境電商政府補貼戰

本地超市走優惠券組合路線：百佳滿400元減40元，另設早期立減券；惠康派總值1,100元優惠券組合，加每日限量50元券；HKTVmall新客獲150元Mall Dollar。電器數碼方面，友和提供30至80元立減券，可疊加信用卡優惠；豐澤首次網店與門市同步快閃，另有Living+精選折扣。

跨境平台另一套打法：淘寶天貓11省市消費券補貼至高25%，可疊加平台優惠；淘寶香港站則以支付工具折扣及優惠碼搶客，AlipayHK滿299元人民幣減29元人民幣、全站碼滿1,000元人民幣減120元人民幣，88VIP另有1,555元人民幣優惠券組合，可與官方立減疊加。

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