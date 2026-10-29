東海薈疑全線結業！最後一間青衣城店拉閘　舖王始創品牌料已清零

本港飲食業淘汰賽持續，連鎖酒樓品牌東海薈再傳退場消息。有市民近日途經青衣城，發現「東海薈·拉斐特」連續多日拉閘未開，在網上引起該店是否已結業的猜測。《香港01》致電青衣城客服查詢時，對方僅確認該餐廳今日（29日）沒有營業，但未有接到通知其營運去向。



東海薈近年規模逐步收縮，沙田HomeSquare分店已於今年3月離場；若青衣城店最終亦告停業，東海薈品牌將再無門店，等同全線結業。



東海薈·拉斐特於本月初曾推出脆皮吊燒雞28元促銷。（網上圖片）

月初仍做宣傳 推28元燒雞優惠

翻查該店資料，本月仍做宣傳，曾以「手工菜」作招徠推出多項優惠，包括28元脆皮吊燒雞及38元清蒸龍躉仔，讓食客按每枱人數加購指定小菜，明顯希望以低價刺激客流。

惟優惠推出不久即傳出停業，反映促銷未能有效止血。

東海薈·拉斐特原為已故「舖王」鄧成波家族旗下鄧氏餐飲的品牌。﹙資料圖片﹚

接手品牌或全數清零

東海薈·拉斐特原為已故「舖王」鄧成波家族旗下鄧氏餐飲的品牌。去年，該品牌與沙田HomeSquare東海薈及中環海都酒家一併轉手予東港飲食集團有限公司。

東港飲食集團於2025年8月15日成立，中環海都酒家已於2025年11月結業，沙田HomeSquare分店已於今年3月離場，若青衣城店確認結業，意味該集團從鄧氏餐飲接手的餐飲品牌已全部結束營運。

事件除了反映「舖王」鄧成波家族財政外，也反映本港餐飲業調整期未過。在租金、人力成本及消費外流等多重壓力下，連鎖酒樓品牌相繼收縮，市場汰弱留強格局持續。事實上，中式酒樓經營受壓，根據立法會研究報告今年6月數據顯示，粵式酒樓菜館在2018年至2025年期間減少16%至1,500間，數目減至與日式餐館相同；港式茶餐廳同期也減少7%，至2,340間，但仍是各種食肆中最多。同期另一粵式特色涼茶舖，數目大減28%至310間。