小南國80萬甩手本港業務　過程未獲股東批准　公司認違反上市規則

天仁茗茶與小南國同獲泰資青睞！小南國（3666）以80萬港元出售小南國（香港）予一名泰國投資者，於完成後，公司不再持有小南國（香港）任何股份，而小南國（香港）不再為公司的附屬公司。不過，公司通告指出，甩手本港業務過程中，未獲股東批准，因而違反上市規則。



小南國以80萬元出售小南國（香港）予一名泰國投資者。（網上圖片）

今年2月香港餐廳營運已全數停止

小南國（香港）旗下所有餐廳營運已於今年2月完全停止，完成交易時並無任何正在進行的餐廳業務。該公司過往在內地以「上海小南国」品牌經營餐廳及外賣業務。

買家擬利用品牌價值拓港、東南亞及北美市場

公告提到，儘管內地所有餐廳營運已於2026年2月停業，買方仍認同與「上海小南国」相關的歷史品牌價值、商號及商譽，計劃將其作為獨立企業平台，在內地以外地區（包括香港、東南亞及北美）以「上海小南国」品牌開拓、授權及發展餐飲與商業機遇。

釋放約1.699億會計收益

小南國指出，小南國（香港）於今年9月底的未經審核負債淨額約為1.692億元（人民幣，下同），2025年度未經審核虧損淨額約4,800萬元。透過出售事項，集團可將該等閒置負債終止綜合入帳，即時強化資產負債表，消除持續營運開支及清盤風險，並預期錄得估計出售會計收益約1.699億元。所得現金款項可即時用作一般營運資金，支持集團餘下業務活動，並促進持續履行聯交所復牌指引的相關工作。董事認為，80萬港元的代價屬公平合理，符合公司及股東整體利益。

交易未先獲股東批准違上市規則

不過，由於交易的最高適用百分比率超過75%，按《上市規則》第14章屬非常重大出售事項，原本須在完成前履行公告、通函及股東批准等程序。公司承認，在未取得股東批准下簽訂協議並完成交易，違反《上市規則》第14.40條。

董事會解釋，目標集團已停業並背負巨額淨負債，延遲交易可能令上市公司繼續承受財務消耗及清盤風險；加上財務及會計部門人手嚴重不足，須同時處理審計查詢、業主索償及企業重組，因而基於商業迫切性先行完成交易。董事會承認，商業需要不能免除監管責任，並對違規表示遺憾。

公司將收緊內部監控，包括在簽署具約束力的協議前計算交易百分比率、把取得股東及聯交所批准列為不可豁免的交易先決條件，並委聘獨立內控顧問全面檢討合規程序。

泰國首富家族正大集團第四代傳人、中生製藥行政總裁謝承潤買天仁茗茶買75%股權。（網上圖片）

賓仕國際2.89億易手 謝承潤入主天仁茗茶香港代理

另一邊廂，本港「天仁茗茶」香港代理商賓仕國際（1705）亦獲泰國首富家族背景買家青睞。公司宣布，執行董事陳錦泉、周永江及陳紹璋向買方財團出售75%股權，作價2.89億港元，每股0.9634元，較消息公布前收市價1.53元折讓37%，並觸發全面收購要約。

買方財團由中國生物製藥（1177）行政總裁、年僅31歲的謝承潤及其母親鄭翔玲牽頭，謝承潤為泰國首富家族正大集團第四代傳人。