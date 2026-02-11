上海小南國未止瀉　今早低開12%　滬10間餐廳已停運

據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然停業，連已經支付的年夜飯訂金和儲值卡餘額也無法退回。受消息拖累，該股繼周二（10日）急挫28.6%後，今日（11日）延續跌勢，低開12%，報0.22元。



按金及預付卡可退還

公司晚上發通告指，注意到某本地媒體於今日﹙10日﹚刊登一篇新聞報導。該文章報導指公司於上海以「上海小南國」品牌經營的所有餐廳已經關閉。

公司指，目前擁有之上海小南国品牌旗下十間餐廳之營運，已暫時停止，以配合集團之策略性重整（「策略性重整」），但澄清相關文章中所述「按金及預付卡不可退還」之說法並不正確。公司正為顧客辦理按金退還，而預付卡則有資金存放於指定之保證金賬戶，該等資金可供退還。

旨在減少艱難環境下的財務虧損

公司又指，策略重整屬集團持續進行的投資組合重組的一部分，亦是精簡營運及重新分配資源至核心市場的策略舉措。暫停營運反映中國內地餐飲業務持續缺乏盈利能力，旨在減少於艱難營商環境下的財務虧損。此舉乃更廣泛計劃的一環，預期可提升營運效率、改善產品及服務品質並降低成本。

上海小南國稱，出售品牌餐廳，潛在收益1.38億人民幣。

翻查資料，小南國品牌有近30年歷史，母企於2012年來港上市，在2015年全盛時期，各地分店近140間。不過，根據去年中期業績報告，集團在香港已沒有分店，當時內地有15間上海小南國及1間南小館，但其後已永久關閉1間「南小館」餐廳及5間「上海小南國」餐廳。

今年1月，集團通告指出，向獨立第三方Yam Shan Shan女士出售小南國(香港)餐飲100%股權，其以「上海小南國」品牌經營十間餐廳，現金代價10萬美元。計及目標集團負債淨額，估計出售收益1.38億人民幣。