上海小南國據報在滬多間分店結業　股價暴瀉近3成

內地餐飲企業上海小南國（3666）據報位於上海的分店集體結業，又指出無法與公司辦公室聯絡，受到消息拖累，公司股價今日（10日）下瀉28%，以全日低位0.025元市。



綜合《21經濟網》、《每日經濟新聞》報道，2月以來，不少消費者發現，上海小南國位於上海的多家門店毫無預告地停止營業。餐飲業平台大眾點評顯示，目前小南國上海地區門店基本停業，無錫、珠海等地部分門店仍在運營。

多名客戶為年夜飯付訂金

據報道，多位消費者反映，早前為年夜飯支付了1,000元（人民幣‧下同）訂金，如今被店員通知「趕緊換餐廳」，雖承諾退款但無具體時間。

公開資料顯示，上海小南國是創立於1987年的上海老牌餐飲品牌，集團於2012年來港上市，在2015年全盛時期，各地分店多達139間，集團年營收一度高達20億元。

然而，自2018年以來，公司陷入持續虧損。財報顯示，其資產負債率自2018年起不斷攀升，至2025年上半年末已超過250%，嚴重資不抵債。截至2025年，集團運營15家「上海小南國」餐廳及1家「南小館」餐廳，均位於內地，香港及其他品牌門店均已關閉。

年初公布向第三方售10間餐廳

另外，集團今年初公布，向獨立第三方Yam Shan Shan出售附屬公司小南國（香港）餐飲的全數股權，該附屬公司經營10間餐廳，交易的現金代價為10萬美元。完成交易之後，集團將保留兩間餐廳，據《藍鯨新聞》指，該兩間餐廳將易名為「Ching Ching」