上海小南國滬門店傳全停業　年夜飯訂金凍過水　股價周二瀉近3成

在港上市的上海老牌餐飲集團上海小南國 （3666）近期陷入嚴重經營危機。2月以來，旗下位於上海的多家門店無預告停業，內部更傳出拖欠工資、廚師罷工等問題。消息一出，公司股價今日暴跌逾28%，今日（10日）以全日最低位0.025元收市。



曾因拖欠工資致廚師罷工 董事會主席數月未現身

綜合《21經濟網》、《每日經濟新聞》報道，2月以來，不少消費者發現，上海小南國位於上海的多家門店毫無預告地停止營業。餐飲業平台大眾點評顯示，目前小南國上海地區門店基本停業，無錫、珠海等地部分門店仍在運營。

報道指，最慘的是一班預訂了年夜飯的熟客訂金難追。多位消費者反映，早前支付了 1000元人民幣訂金，如今被店員通知「趕緊換餐廳」，雖承諾退款但無具體時間。

小南國的停業風波並非突然而至。有消費者1月底在上海小南國北外灘門店的評價中寫道「剛上完冷菜，飯店經理來說，老闆拖欠工資兩個月，廚師集體罷工，出不了剩下的熱菜了。」

此外，2月9日有多名公司員工表示，公司董事會主席（實際經營人）顧桐山亦已數月未公開露面。

資產負債率一度超250% 香港10間分店已全數轉手易名

公開資料顯示，上海小南國是創立於1987年的上海老牌餐飲品牌，集團於2012年來港上市，在2015年全盛時期，各地分店多達139間，集團年營收一度高達20億元。

然而，自2018年以來，公司陷入持續虧損。財報顯示，其資產負債率自2018年起不斷攀升，至2025年上半年末已超過250%，嚴重資不抵債。

另外，集團今年初公布，向獨立第三方Yam Shan Shan出售附屬公司小南國（香港）餐飲的全數股權，該附屬公司經營10間餐廳，交易的現金代價為10萬美元。完成交易之後，集團將保留兩間餐廳，據藍鯨新聞指，該兩間餐廳將易名為「Ching Ching」。

截至2025年，集團在包括澳門的全國範圍內運營15家「上海小南國」餐廳及1家「南小館」餐廳，香港及其他品牌門店均已關閉。