藍田天仁茗茶拉閘　街坊嘆「仲可以飲乜」　年內5店約滿離場

台式茶飲品牌天仁茗茶位於藍田啟田商場的分店，因租約期滿已於本周一（19日）正式結業，成為該品牌今年內第五間離場的門市；天仁茗茶年內接連有分店因租約期滿離場，但期間亦有新設門市，官網顯示，現時分店數目為56間。



藍田啟田商場的分店，因租約期滿已於本周一（19日）正式結業。（網上圖片）

街坊不捨：以後藍田人仲可以飲乜

結業消息由網民在Threads發帖曝光，帖文附上店舖結業告示照片，宣布「藍田冇天仁茗茶」。有街坊留言稱「全香港咁多間最好飲就係天仁」，感嘆「以後藍田人仲可以飲乜」；亦有網民指出該舖位位置欠佳，人流不算多，對結業並不意外。

翻查資料，藍田分店原址為啟田商場地下2號舖，據賓仕國際官網顯示，該店營業時間為周一至周四中午12時至晚上8時半，周五至周日延長至晚上9時。

有網民在Threads發帖表示「藍田冇天仁茗茶」，並附上店舖結業的告示照片。（網上圖片）

五店全因租約期滿離場

連同藍田店在內，天仁茗茶今年內已有五間分店相繼離場，結業時序為：上環分店2月5日、南昌V Walk店3月18日、太和店3月19日、大埔墟站分店8月底，五間分店的結業原因均為租約期滿，屬業主與租戶的商業安排，而非品牌單方面縮減規模。值得留意的是，太和分店結業時，官方曾建議顧客轉往鄰近的大埔墟及大埔超級城分店，惟大埔墟站分店最終於8月底亦告別，意味該區短時間內接連失去兩個據點。

截至今年3月底集團年報顯示天仁茗茶設有58間分店，按年持平。年內雖有5間分店離場，但期間亦有新設門市，例如啟德雙子匯在今年1月開業，官網顯示，經網絡重組後現時全港分店數目為56間。

關店步伐未見撤港跡象

天仁茗茶由賓仕國際於2012年引入香港，在銅鑼灣開設首店，以913茶王、珍珠鮮奶茶等招牌飲品打響名堂，其後迅速擴張。是次藍田店結業雖令區內街坊失去一個熟悉選擇，但從集團整體門市數量而言，關店步伐仍屬租約周期下的局部調整，暫未見大規模撤出香港市場的跡象。