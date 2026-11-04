大家樂盈喜　料半年純利最多升125%破億！　受惠四大原因

大家樂（0341）發盈喜，預期截至9月底止中期純利介乎9580萬元至1.05億元，較去年同期的4670萬元增加介乎105%至125%。



大家樂預期截至9月30日止6個月錄得股東應佔溢利介乎9580萬至1.05億元，按年增加105%至125%。

有序整合生產力較低店舖

大家樂指，股東應佔溢利大幅增加，主要由於四大原因：一、集團持續鞏固快餐業務，推動整體業務提質增效，透過提供物有所值的餐飲選擇並不斷推出創新產品，及針對不同顧客群的需求制定精準策略，優化收入組合。同時，「 Club 100」會員計劃運用人工智能驅動的顧客數據分析進行精準營銷，成功擴大會員基礎。

二、管理層一直專注於提升營運效率，藉此增強盈利能力。在店舖網絡方面，集團有序整合生產力較低的店舖，調整各地區的網絡布局，同時把握機會進駐具策略價值的地點。集團加快數碼轉型及系統升級，精簡工作流程，並發揮香港及中國內地業務的規模優勢，提升供應鏈效率，全面優化成本。

店舖網絡方面，集團表示，有序整合生產力較低的店舖，調整各地區的網絡布局。（鄭子峰攝）

三、中國內地業務逐步回穩，銷售額及盈利能力均有改善，主要受惠於迅速靈活地執行落實線上線下（O2O）業務策略、優化店舖網絡，以及持續推進輕資產營運模式。繼續審慎拓展店舖網絡，深化大灣區市場佈局。

四、集團的多元業務布局成效彰顯。休閒餐飲及機構飲食業務持續提升對集團盈利的貢獻，充分展現強勁的抗逆能力。

此外，集團表示，在店舖網絡方面，期內有序整合生產力較低的店舖，調整各地區的網絡佈局，同時把握機會進駐具策略價值的地點。集團加快數碼轉型及系統升級，精簡工作流程，並發揮香港及內地業務的規模優勢，提升供應鏈效率，全面優化成本。

集團續表示，期內內地業務逐步回穩，銷售額及盈利能力均有改善，主要受惠於迅速靈活地執行落實線上線下（O2O）業務策略、優化店舖網絡，以及持續推進輕資產營運模式。集團期内繼續審慎拓展店舖網絡，深化大灣區市場佈局。