冬天不該缺席　找回美好四季｜陳仕娜

翻開枱暦，是日（11月7日）立冬，傳統上標誌着冬的開始，目下卻燥熱難當，氣溫高近29度。香港冬天愈發短促，最凍或許只有十多度，看來就快要揮別毛衣、頸巾冷帽和厚重的冬被？一年四季漸漸變成「夏天、酷熱的夏天，以及偶爾清涼的日子」？

這不只是穿衣的問題。當季節愈來愈失去規律，冰川融化、海平面上升、酷熱和暴雨接連出現，我們應如何在地球繼續生活？

世界氣象組織及歐洲氣候監測資料顯示，去年歐洲至少95%的地區全年氣溫高於平均水平，積雪面積比平均少約31%，格陵蘭冰蓋亦大量流失。更令人意外的是，北極圈附近的挪威部分地區，曾錄得接近35度的高溫。原來連印象中冰天雪地的國度，也熱得要開空調風扇。

冬天消失，不只是滑雪人士首當其衝。歐洲不少滑雪場正面對天然積雪減少的問題；有研究估計，若全球升溫達攝氏2度，在沒有人工造雪下，歐洲逾半滑雪場將面對極高的雪源風險。滑雪場需花更多錢造雪，酒店、餐廳、租裝備的商戶也一併波及。一個地方的冬季旅遊業，因為少了雪，而變得蕭條。

圖為GALA湯澤滑雪場。（FACEBOOK/galayuzawasnowresort）

夏天太熱，也不一定是旅遊業的福音。歐洲南部以陽光海灘吸引旅客，可是因酷熱和缺水而令人卻步。農作物受熱浪和乾旱影響，收成減少，食物價格自然水漲船高。保險公司面對水浸、山火和風暴造成的損失，也相應調高保費。氣候危機悄悄地反映在旅費、菜價、電費和保單之上。

環保措施當然要花錢。香港推行減廢、回收、節能或改善設施，需要商界投資，市民改變習慣，政府投入資源。現在生活成本已不低，大家對額外開支有保留，是意料中事。但是，不作改變的代價又有多大？一次水浸、停電、一場極端熱浪，造成的經濟損失，或許遠超平日省下來的成本。

對企業而言，環保也不只是做善事。節能可以減低電費，減少包裝和物料浪費可提升效率，發展綠色建築、清潔能源和循環經濟更可創造新的市場。能夠及早適應氣候風險的企業，亦較有能力保障供應鏈和營運。保護環境，長遠而言，也是保護生意。

公關及傳訊人員在當中扮演甚麼角色？

公關人不是把環保誇得多偉大和鼓吹「漂綠」，而是把它說得與每個人相關。企業不能只拍幾張種樹照片便宣稱自己綠色，要以實際數據交代減碳成果；政府和機構亦要清楚解釋措施的成本、效益和配套。好的環保溝通，不是一味責備市民不環保，而是讓大家明白改變有何好處，及如何做得到。

我們不可能一下子化身為環保專家。少買不必要的東西、減少食物浪費、常備環保袋、節約用電、善用公共交通，已是最務實的開始。購物前問自己一句：「我是真的需要，還是只是一時想買？」這個問題，可能比買多少件印有環保標誌的產品更有用。

我希望這個冬季可以穿上衣櫃𥚃的新羽絨，在冷颼颼的冬日喝杯熱咖啡，而非立冬日還抱着冷氣。環保不是主張放棄舒適生活，而是避免有一天連選擇舒適生活的條件也蕩然無存了。

當然，地球不會因為少了一個人便停止轉動，但我們能否繼續在此安居，則取決於今天的一舉一動。羽絨可不買，冬天卻不該缺席；我不想失去四季的美好，還有未來世代可以安心生活的星球。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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