屯門友注意！牛氣母企屯門市廣場開兩店　「豚吉」明年首季營業

「牛氣」母企嚐‧高美集團（8371）今日（10日）宣佈集團已透過全資附屬公司簽訂新租賃要約函，計劃在香港屯門市廣場開設一間「金龍鐵板」餐廳及一間全新日式炸豬排品牌「豚吉」餐廳，預計兩間新店將於2027年第一季度開始營業。新租賃要約函仍有待業主執行。



嚐‧高美集團宣佈在香港開設一間新金龍鐵板餐廳及一間新豚吉餐廳。（網上圖片）

根據公告，新餐廳選址屯門市廣場2樓舖位，租賃期限為5年，租約生效日期為今年12月1日。集團表示，新租賃要約函的條款是經與業主公平磋商後確定，並參考了相似物業類型、樓齡及位置之現行市場租金。

金龍鐵板第6間分店

是次擴充後，金龍鐵板餐廳將成為集團在香港的第六間分店；而「豚吉」則是集團全新推出的日式炸豬排品牌，定位較集團現有的「豚勝」品牌更為年輕，以吸納年輕消費客群。集團指出，業主為香港主要物業發展商及高級購物中心營運商，經合理查詢後確認其為獨立於集團的第三方。

屯門市廣場日均客流逾30萬

公告引述資料指出，屯門市廣場為新界西北規模最大的購物中心之一，匯集豐富商品與餐飲選擇；廣場坐落屯門市中心，地理位置優越，每日接待超過30萬名顧客，並與其他購物中心及交通網絡無縫銜接。

集團表示，新租賃要約函就租賃資產而言，所有適用的百分比率均低於5%，故毋須遵守GEM上市規則第19章之任何披露規定。是次公告屬自願性性質，旨在向股東及潛在投資者提供集團最新業務計劃及發展資訊。

證監會上月公佈對嚐‧高美集團高層等8人展開研訊程序。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

值得注意的是，證監會上月公佈，在市場失當行為審裁處，對嚐‧高美集團三名高層及其五名親屬、僱員等人展開研訊程序。涉嫌於2020年6月至9月期間策劃操縱股價，以配合公司從GEM轉往主板上市的計劃。