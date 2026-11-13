茶百道遭證監勒令停牌「滿月」　組獨立委員會查IPO涉操縱事項

內地連鎖茶飲企業茶百道（2555）自今年10月13日遭香港證監會勒令停牌後，事件出現最新進展。公司今日（13日）宣布，董事會已決議成立獨立特別委員會，監督就證監會關注事項展開的獨立調查，並評估相關事宜對業務營運及財務狀況的潛在影響。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。證監會表示，關注茶百道首次公開發售可能曾遭人為操縱，以營造市場對股份需求的假象。



茶百道成立獨立特別委員會 就證監關注事項作調查。（微博＠茶百道）

委員會組成及職責

獨立特別委員會初步由公司全體現任獨立非執行董事組成，包括楊志達、唐勇及程麗，並由楊志達出任主席。委員會職責包括：監督就證監會指令中所提關注事項進行的獨立調查；評估有關關注事項可能對公司業務營運及財務狀況造成的影響；以及向董事會匯報調查結果，並就應採取的適當措施提出建議。

物色獨立專業顧問

茶百道表示，獨立特別委員會正著手物色及挑選合適且具備資質的獨立專業顧問，以開展獨立調查。相關工作包括索取及審閱費用報價與建議書，並評估候選機構的專業知識及勝任能力。公司稱，將在適當時候就獨立調查的進展及結果另行刊發進一步公告。

目前，茶百道股份將繼續停牌，直至另行通知為止。