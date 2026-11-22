講到間諜，總是很浪漫化，腦海中浮現的，多數是穿着性感晚裝的女特務，或跑車上風馳電掣的持槍男主角⋯⋯現實情報世界，間諜未必身手敏捷，識輕功水上飄，也不一定懂得易容。他/她化身做外交官、商人、工程師、銀行家，甚至是辦公室裏毫不起眼的同事。

晶片、人工智能和科技競爭令全世界聚焦間諜話題，外界對黃仁勳私人關係與情報活動的猜測甚囂塵上。情報世界的間諜從來不是個人的職業，而是一套有組織、具清晰分工的生態系統。

英國情報人員Kim Philby，他曾身居英國情報機關高層，表面上是忠誠的情報官員，實質長年為蘇聯提供情報。他厲害之處，並非從外面闖入機關，而是完美融入體制之內，利用職位和信任奪取機密。另一名美國中央情報局前官員Aldrich Ames，因為向蘇聯及俄羅斯提供情報而被判終身監禁。這正說明，最嚴重的情報風險，不是外敵公然搗破大門，那人原來早就袋住開門的鑰匙。

走上出賣情報之路，出發點未必是政治信仰。金錢、意識形態、受人操控的心理弱點，還有自我膨脹的需要，都成為招募者手持誘餌。或許基於欠債，對上司不滿，渴望被認同，也可能是認為自己受到不公平對待。招募者未必一開始便要求交出機密，可能先從閒談、提供小道消息、接受食色款待開始，逐步把人推落無法回頭的深潭。

情報圈角色多元，有招募者、情報聯絡人、線人、分析員、技術員及負責資金和掩護安排的人。有人尋找目標，有人構建關係，有人傳遞資料，也有人負責分析情報可信度。真正提供資料的人，未必知道整個網絡的存在；商業中介人，往往未必知道自己接觸的另一端背後隱藏甚麼目的。

分工猶如公司：前線服侍客戶，後勤負責物流，管理層果斷決策，財務部確保資金流動。而分別在於，情報網絡最重視的不是效率，而是保密、切割和卸責。每個人只完成任務所需的部分，出了岔子，也未必能起出整條線路。

冷戰期，情報機關常利用外交機構、文化體育交流、新聞工作及商業活動作為接觸渠道。時至今日，科技豐富了情報的來源，企業併購、投資交易、供應鏈合作、學術交流、網絡入侵，比比皆是取得資料的途徑。這些活動本身合法正常，不能一竹篙打一船人，把參與者一概視為間諜。值得審視的是有無未經授權取得或轉交敏感資料、隱瞞利益關係，或接受秘令。

工程師熟悉晶片設計，銀行家對資金流向瞭如指掌，顧問掌握企業決策者的想法，他們無須盜走實質的文件，已掌握最有價值的知識與資訊。現代情報競爭不只關乎軍事部署，也包括技術發展方向、企業採購計劃、政策取態和供應鏈弱點。情報不是知道某事已經發生，要比別人早一步預知某事將會發生。

說到底，情報世界最有趣的不是誰最會說謊，而是誰最懂得建立信任。電影裏，間諜靠偽裝騙過別人；現實中，他可能根本不需要偽裝得很特別，只要成為你熟悉、依賴，不會懷疑的人。

科技和資本愈來愈跨境，企業需要防範的也不只是外來黑客，更應著眼內部權限、利益衝突、資料管理和合作伙伴審查。與其每天猜猜誰是間諜，不如先問：誰可接觸重要資料？誰有權把資料帶走？誰監察交易背後的真正受益人？

他/她可能身穿黑風褸、在漆黑裏交換暗號，也可能西裝畢挺出席會議，手持合作建議書，甚至是你最信任的工作拍檔。情報世界最重要的資產未必是秘密，而是獲得秘密的那份信任。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。