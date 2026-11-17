集換式卡牌（Trading Card Game，TCG）近年在本港迅速升溫，寶可夢（Pokémon）、海賊王（One Piece）等卡牌由童年玩具演變為另類投資收藏品。



零售核心區銅鑼灣更錄得一宗TCG店舖租務個案，區內鄰近希慎廣場的白沙道20號以每月約38萬元租出，承租者為本港上市公司MemeStrategy迷策略（2440）旗下收藏卡品牌Grade10，將開設全港首家三層高旗艦卡店。根據中原工商舖成交資料，該址三層門市面積合共約1,821平方呎，折合呎租約208.7港元。



銅鑼灣白沙道20號錄得租務成交。（Grade10）

TCG熱潮帶動卡牌零售需求

據市場統計，2025年全球TCG市場規模約78億美元，預計2031年將升至128.6億美元。Grade10此時落戶銅鑼灣開設旗艦店，正值卡牌零售需求持續擴張。

三層門市間隔具靈活性

是次成交物業為三層門市，總面積約1,821平方呎，平均每層面積約600餘平方呎，空間間隔具一定靈活性，適合用作品牌旗艦店、生活百貨或特色餐飲等用途。該舖位目前已經圍板，圍板將刻意完整還原「啱啱撕開卡包」的視覺效果，供市民影相打卡，該旗艦店舖預計將在今年12月起開業。

位處銅鑼灣核心購物區

翻查近期成交資料，銅鑼灣一線街舖呎租對比高峰期普遍回落4至8成，白沙道一帶並非最核心的軒尼詩道或怡和街地段，但憑藉鄰近利園區及希慎廣場的協同效應，仍吸引具實力的零售商戶及餐飲集團進駐，是次成交租金水平對區內二線街舖具一定參考價值。