新世界「1供11」震撼全城，我近日最常聽到的一句感歎是：「同樣是香港老牌地產商，怎麼有些家族幾十年來從不向小股東伸手？」



在港股打滾久了就會明白，看一間公司的格局，不能只看順境時派多少息，更要看逆境時大股東如何處理資產負債。同是靠地產起家的新鴻基、恒基、長實、恒隆與希慎，對待小股東的態度與財務紀律，其實反映出幾種截然不同的家族性格。

新鴻基與恒基：把信譽當作資產

如果要在地產股裡挑出對小股東最厚道的代表，新鴻基地產（0016）與恒基地產（0012）必定榜上有名。

郭氏家族掌舵的新鴻基向來穩健，負債率長年控制在低水平。即便經歷1997年亞洲金融風暴或2008年金融海嘯，也從未試過用大折讓供股來攤薄小股東。對機構投資者與收息一族來說，買新鴻基買的就是確定性——大股東把資產負債表的安全放在第一位，不會讓小股東為管理層的激進擴張買單。

至於「四叔」李兆基創辦的恒基，過去多年更是散戶眼中的派息機器。在樓市上升期，恒基連續多年推行「十送一」紅股，讓小股東手上的股數越滾越大，股息亦隨之增加。雖然近年派紅股已成歷史，但恒基系幾十年來極少透過供股抽水，這份克制在港股市場並不多見。同時，在恒基負債上升時，大股東亦負責任地私人扲荷包借錢予公司。

李兆基創辦的恒基，過去多年是散戶眼中的派息機器。（吳煒豪攝）

長實：算盤打得精，但從不伸手要錢

李嘉誠家族旗下的長實集團（1113），在財技上的名聲向來具爭議。中環常笑言，李氏王國的算盤打得比誰都精，無論是2015年的世紀重組，還是近年偶爾出現的私有化與回購，大股東總能在精準的時機做出對自己最有利的部署。

但客觀來說，長實有一個底線守得很死：

它從不透過供股向小股東抽水。



長實的哲學是現金為王。在市場最狂熱時，別人借錢搶地，它忙著賣樓套現、減債降槓桿；等到市場低迷時，別人忙著供股求生，它卻握著幾百億現金在市場上買貨，甚至回購自家股份。你可以說長實太精明、小股東很難在它身上佔到便宜，但至少它從不會在股價低殘時逼你掏錢跟供。

恒隆與希慎：包租公的保守哲學

主打商業收租的恒隆地產（0101）與希慎興業（0014），則是另一種包租公的保守典範。

陳啟宗家族掌舵的恒隆，向來對槓桿保持警惕。陳啟宗過去在致股東函中多次強調「在別人貪婪時恐懼」，恒隆寧可忍受幾年不買地，也不願在樓市高峰期過度借貸。即便近年內地商場業務受消費疲弱拖累，恒隆選擇的是削減派息或推行「以股代息」來保留現金，而不是向小股東伸手大比例供股。

紮根銅鑼灣的希慎利氏家族更為低調。這家百年老店守著利園一帶的核心物業，上市幾十年來幾乎與供股集資絕緣。即使近年投資大埔林海山城及銅鑼灣加路連山道項目令負債上升，管理層也是靠發債與內部資源慢慢消化，從未想過要攤薄小股東的權益。

以利園區為核心的希慎利氏家族長期深耕銅鑼灣。（hysan.com.hk）

大股東的財務作風往往決定了小股東的命運。新鴻基的穩、恒基的厚道、長實的精明，以及恒隆與希慎的克制，本質上都是建立在對現金流的敬畏之上。

反觀那些在順境時迷信槓桿、逆境時只能靠大折讓供股續命的發展商，最終消耗的，恐怕是小股東對他僅存的一點信任。

【財經專欄】凌和遊戲．凌凌八

一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就係喺漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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