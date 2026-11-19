莎莎國際（0178）公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利按年急升2.39倍至1.7億元，派中期息每股4仙，較去年同期大增247.8%。集團表示，港澳核心市場銷售顯著改善，加上B2C線上銷售及盈利快速增長，帶動整體業績大幅向好。該股午後挫近半成，報1.395元。



莎莎中期多賺239%，中期息增至4仙。（資料圖片）

營業額增3成

期內，集團營業額錄得25.93億元，按年增長30.3%；毛利9.89億元，升31.1%；毛利率按年提升0.3個百分點。盈利增幅遠高於收入增幅，反映經營槓桿效益逐步顯現。

同店銷售升38.9%

港澳市場多項經營指標全面向好，營業額、同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易貨品件數均錄得按年升幅，其中同店銷售按年大升38.9%。旅客銷售佔比由去年同期的51.3%升至63.6%，顯示訪港旅客消費意欲回暖，對集團收入貢獻明顯增加。

集團同時擴充門店網絡，由本財政年度上半年至11月15日期間，在香港淨增加8間店舖，以應付本地顧客及旅客的消費需求。

港人北上與旅客南下趨穩定

集團指出，港人北上及內地旅客南下的情況漸趨穩定。以本財政年度上半年計算，訪港旅客約2640萬人次，訪澳旅客約2100萬人次，其中內地旅客分別約2080萬及1550萬人次，與上個財政年度相若。集團認為，有關數據反映兩地人流往來已趨平穩，有利零售市場經營環境。