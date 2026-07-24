揮別佐丹奴　莎莎月租28萬重返尖沙咀北京道　平過舊租約三成！

零售市道尚未完全復甦，惟訪港旅客消費目標由奢侈品開始轉向民生用品，有連鎖化妝店積極逆市擴張。莎莎（Sasa）時隔6年重返尖沙咀北京道，以月租28萬元進駐環球商業大廈逾3000平方呎之複式舖，呎租約85元。較上手租客、駐守長達27年的長情租客時裝品牌「佐丹奴」舊租金，大幅平約30%。



涉及北京道65至69號環球商業大廈地下B舖及一樓A舖，地舖建築面積約1,300平方呎，樓上舖建築面積約2,000平方呎，總建築面積約3,300平方呎。資料顯示，該物業原以每月40萬元放租，終獲莎莎於今月中旬以28萬元承租，較叫價低12萬元或30%，呎租約85元。莎莎簽署三年租期，即至2029年完結。

北京道65至69號環球商業大廈地下B舖及一樓A舖，總建築面積約3,300平方呎。（資料圖片）

佐丹奴告別27年「據點」 莎莎再劈價十萬進駐

回顧這個舖的「前世今生」，本地服飾品牌佐丹奴是該舖位的長情租客，駐守長達27年之久。該舖位曾「風光一時」，高峰期月租達100萬元。縱然近年租金已大幅插水至40萬元，惟佐丹奴最終仍選擇黯然退場。如今由莎莎接棒進駐，月租再較舊租金狠劈10萬元，成功以「七五折」承租。

本地服飾品牌佐丹奴曾是該舖位的長情租客，駐守長達27年之久。（資料圖片）

莎莎近月積極於核心區擴張

另外，莎莎曾於2014年至2020年期間租用北京道71至77號誠信大廈地下及1樓，建築面積約7,000平方呎，高峰期月租約132萬。是次為莎莎時隔6年後重返北京道。

實際上，莎莎的擴充步伐並不止於此。該品牌近月亦於旺角「再下一城」，以每月約45萬元預租旺角彌敦中心地下G1至G2及G13號舖，總建築面積約2,430平方呎，呎租約185元。前租客為MINISO，新租金較舊租金升28.6%。

旺角彌敦中心地下G1至G2及G13號舖。（資料圖片）

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