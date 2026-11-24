日本連鎖壽司品牌「壽司三昧」（すしざんまい）正式進軍香港，首間分店落戶尖沙咀堪富利士道 One Humphreys，今日（24日）正式開業。品牌開業初期推出震撼優惠，每日限量首300名顧客可免費獲贈三客極上吞拿魚壽司，原價合共90元，料掀起排隊熱潮。



日本社長木村清親臨主持，同場更有「原條吞拿魚解體表演」。（whomsmag Threads）

開幕日原條吞拿魚解體表演吸客

據「壽司三昧」官方社交平台公布，香港首店今日舉行開幕儀式，日本社長木村清親臨主持，同場更有「原條吞拿魚解體表演」。由今日起至12月23日期間，每日首300位顧客可免費享用三客極上吞拿魚壽司，惟須於堂食惠顧至少一款食品。贈送的三客壽司包括大拖羅（原價40元）、中拖羅（原價30元）及赤身（原價20元），合共原價90元。

試業半價吸客

事實上，該店早於上周已展開試業，並推出半價優惠吸客。不少食客試食後在網上留言大讚「平靚正」，反應踴躍；惟亦有食客指出，若以正價計算，該店定價較本地人氣連鎖「壽司郎」等為高，認為最終是否持續幫襯，仍須視乎食材質素及整體體驗而定。

品牌開業初期推出震撼優惠，每日限量首300名顧客可免費獲贈三客極上吞拿魚壽司。（網上圖片）

上周展開試業，並推出半價優惠吸客。（網上圖片）

創辦人立像搶眼

新店籌備期間，舖面外牆圍板已印上品牌標誌及創辦人木村清肖像，並寫有「壽司三昧從日本首度來港」字句，率先吸引途人目光。店內亦已擺放木村清立像，玻璃窗貼上「開業準備中」告示。隨著今日正式開業，品牌將陸續公布餐單內容及定價詳情。

店內擺放木村清立像。（網上圖片）

全日本擁44間分店

壽司三昧由喜代村株式會社營運，2001年4月於東京築地場外市場開設首間本店，憑藉24小時全年無休的營運特色，在日本壽司界迅速打響名堂。截至今年3月，品牌在日本合共設有44間門店，是當地具規模的連鎖壽司品牌之一。

「吞拿魚大王」曾斥2,503萬投「一番鮪」

創辦人木村清素有「吞拿魚大王」之稱，過往多次於日本新年首場吞拿魚拍賣會上以高價投得「一番鮪」，其中最矚目一次曾以逾5.1億日圓（約2,503萬港元）競投藍鰭吞拿魚，轟動海鮮界，亦為品牌建立鮮明形象。