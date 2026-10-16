翠華踩過界！　中環開Omakase　日籍師傅坐鎮搶攻高端餐飲

翠華控股（1314）踩過界，宣布旗下全新日式Omakase品牌「千羽堂」（Senbadou）已於中環史丹利街展開試業，首度進軍日式高級料理市場，以豐富餐飲品牌版圖。集團表示，將持續探索具發展潛力的餐飲業態及創新商業模式。



翠華旗下全新Omakase品牌「千羽堂」登陸中環。（網上圖片）

日籍廚師掌舵

集團指，「千羽堂」由日本籍廚師主理，以江戶前手握壽司為核心，並強調每日從日本空運新鮮食材到港，以確保品質。

新店選址中環商業核心區，目標客群涵蓋本地上班族、商務旅客及訪港旅客。

多品牌策略持續推進

翻本資料，翠華近年積極推動多品牌發展，除旗艦品牌翠華餐廳外，旗下亦包括主打懷舊風格的「鴻運冰廳」，以及以上海生煎包為賣點的「堅信號上海生煎皇」。隨著「千羽堂」投入試業，集團業務版圖進一步延伸至日式Omakase市場。

李堃綸指推出新品牌是為了回應市場對特色體驗需求。（資料圖片）

回應消費者對特色體驗需求

翠華行政總裁兼執行董事李堃綸指出，香港餐飲市場正經歷深刻轉型，消費者在精打細算的同時，亦願意為具特色的用餐體驗付出，推出新品牌正是為了回應相關市場需求。他續稱，多品牌發展是集團長遠方向，未來將繼續發掘具潛力的餐飲業態及商業模式，為顧客提供更多選擇，並為股東創造長期穩健回報。