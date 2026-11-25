【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11】新世界（0017）宣布「1供11」大比例供股集資後，股價持續受壓，今日（25日）正式跌穿2元心理關口，低見 1.89 港元，創歷史新低，跌幅達 5.5%，現報 1.92 港元，跌 4%。



新世界計劃「1供11」，供股價低至每股0.9元，較消息公布前（13日）的停牌收市價4.87元折讓逾八成，合共集資約249億元。 (Getty)

供股大折讓「扑水」還債

翻查資料，新世界公布供股計劃前最後收市價為4.87元，當時市值約122.56億元。若以今日跌穿2元、低見 1.89 元計算，股價自公布供股以來已累跌逾 61%（以現價 1.92 元計亦累跌逾 60.5%），市值已蒸發超過 74 億元（現時市值縮水至約 48.32 億元）。

今次觸發股價急插相信與前段時間新世界供股方案有關。新世界建議「1供11」，即小股東每持有1股現有股份，便有權認購11股新股，供股價定為每股0.90元，較公布供股前收市價4.87元大幅「劈價」折讓約81.5%。公司今次合共發行約276.83億股新股，預計可籌集約249億元。

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新世界將249億元集資當中的約82億元用來提早償還820億元銀行貸款的10%本金。（Getty）

為確保供股順利過關，大股東周大福企業一方已承諾，斥資約112.9億元全數認購自己名下約125.48億股配額。至於小股東如果不供股而剩下的約151.35億股，則由周大福企業聯同滙豐及星展「包底」買起，當中周大福企業最多包銷約82.14億股。

至於「撲水」得來的249億元，新世界將當中約82億元用來提早償還820億元銀行貸款的10%本金，以換取餘下約738億元貸款「延遲兩年」才到期還款；另外約87億元用來清還優先票據、貸款利息及永續債拖欠的派息；餘下約72億元則用作推進手頭上的地產發展項目。

不供股權益遭「溝淡」逾九成 除權後股價料跌破1元

至於小股東最關心的「攤薄效應」，今次供股比例高達「1供11」，一旦小股東決定不跟供，手頭上的股份權益將會被大幅「溝淡」高達91.67%。另一方面，正股股價跌穿2元，亦會直接拉低除權後的「理論除權價」（即假設股東參與供股後，舊股與平價新股拉勻計算出的平均合理股價）。以除權前股價 1.92 元計算，每1股供11股（供股價0.90元），將1股 1.92 元舊股加上11股0.90元新股「拉勻」後，除權當日的理論股價將會即時下調至約 0.985 元（約 0.99 元）。這意味著不參與供股的小股東，除權後股價會隨即調整至1元以下，若不供股且未能在市場上成功沽出供股權，每股賬面價值將即時蒸發約 48.7%，同時股權亦遭攤薄逾九成。

此外，如果所有小股東均放棄供股，而市場上又無人接貨，大股東周大福企業連同一致行動人士「包底」買入剩餘股份後，持股比例將由現時的45.59%，大增至最多72.55%

新世界將於2027年1月5日召開股東特別大會表決供股。（資料圖片）

明年1月5日表決供股 供股權1月19日起買賣

根據預期時間表，新世界將於2027年1月5日召開股東特別大會表決供股及清洗豁免議案，股份預期自1月7日起按除權基準買賣，未繳股款供股權則於1月19日至1月26日期間在聯交所買賣，接納供股及繳付股款的最後時限為1月29日下午4時正。