【Cut約/Cut 台/寬頻/電訊商/項明生】旅遊達人項明生近年深圳置業，中港兩地跑，日常消費模式也有變化。他近日在社交平台分享自己終止本港家居寬頻合約的經歷，形容整個過程「慘過離婚」，要鼓起勇氣「過三關斬六將」。



電訊商簽約與解約「180度態度轉變」

項明生在帖文中對比了與某電訊商簽約與解約的「180度態度轉變」，當初簽約時如同「結婚擺酒」，銷售員「個個四萬咁口」，就算深夜放工都會在樓下笑著奉上合約。

然而一旦決定終止服務，程序卻變得極度不友善，不僅要填表遞交，更要在限期內親身將路由器交回全港僅有的兩個指定地點，否則面臨高達 1,500 港元罰款。期間他更因忽略「公眾假期休息」細則而白行一趟。

事件令項明生感嘆本港電訊商的售後服務與內地網購「10 分鐘免費上門收件」差天共地，帖文一出隨即引發大量網民共鳴與討論。

項明生日前分享自己終止寬頻合約的經歷，引起不少網民共鳴。（項明生FB）

不少消費者都曾體會過這種「簽約像皇帝、解約像求饒」的落差。為了讓大家更清晰掌握各大服務商的運作模式，本文整合全港主要電訊商及訂閱平台的終止服務指南，供消費者參考。

↓↓↓↓盤點八大電訊商終止服務條款↓↓↓↓

香港主要電訊商終止服務（Cut 台）及器材交還總覽 HGC 環球全域電訊 熱線索表，電郵／傳真／郵寄交回 需等電郵確認作實；僅有兩個回收點且公眾假期休息；個別舊合約通知期或為 7 至 30 日不等 通知書發出後 14 日內親身交回，逾期／遺失按件索償；另設付費上門回收服務（$200） HKBN 香港寬頻 熱線或 App 線上客服索取專屬 Cut Form，郵寄／親臨指定門市交回；「線上客戶服務中心」或亦可經專屬電郵遞交已簽署的指定表格。 到期前最少 30 日（最早 60 日）交表；逾期自動轉無合約正價收費 視乎合約條款，部分需限期內交回指定門市／回收點（上門回收收費 $400） Netvigator 網上行 / Now TV 熱線、門市或官網填表（需職員聯絡確認） 提前最少 30 日（最多 60 日）通知；不足 30 日或收額外一個月月費；熱線需轉駁專責部門 限期內交回數據機、機頂盒連原裝火牛及遙控器（上門回收收費 $300） i-CABLE 有線寬頻 熱線索取或官網帳戶下載專屬表格交回 合約條款要求最少 30 日（最早 60 日前辦理，建議預留 45–60 日）；保留遞交憑證 終止後 30 日內親身交回指定客服中心並索取收據 CMHK 中國移動香港（家居寬頻） 熱線、門市或電郵申請（免指定表格） 提前最少 30 日（不多於 60 日）通知；期滿後自動轉按月標準正價收費 終止後 14 日內交回任何門市（可授權代辦），逾期按件索償（光纖機 $1,500） SmarTone 數碼通（光纖 / Home 5G） 熱線、App 客服或門市辦理 提前最少 30 日通知；部分計劃首 365 日內解約／搬遷無覆蓋或涉 $680 手續費 終止後 14 日內交回門市（光纖設備或租借 5G 路由器；部分計劃上門收費 $300） 3家居寬頻（和記電訊） 熱線索表或親臨指定 3Shop 辦理 到期前最少 30 至 45 日交書面通知（部分合約條款列明需最少 45 日）；逾期自動轉無合約正價續期 終止後 14至30 日內（視乎合約）交回數據機及原裝配件至指定回收點 流動通訊商（CSL / SmarTone / 3HK / CMHK） 熱線或門市辦理；攜號轉台（MNP）直接找新台代辦 攜號轉台切勿向舊台申請終止（號碼會即時作廢）；純取消服務需提前 30 日通知 一般 SIM 卡免還機；租借 Wi-Fi 蛋或家居 5G 路由器除外

點解 Cut 單難過登天？ 拆解電訊商留客商業心理戰

從商業營運與財務角度分析，電訊商及訂閱制企業之所以將終止合約的程序設計得如項明生口中般「過三關斬六將」，背後主要基於三個商業考量。

首先是為了建立「高轉換成本」，正如項明生在處理寬頻解約時所遇到的關卡：該電訊商要求，先打熱線索取表格，再用傳真或電郵寄至「終止服務跟進組」，最後還要親身將器材交回指定回收點。

透過刻意增加消費者「Cut 單」的時間與精力成本，不少繁忙的都市人往往因為工作抽不開身， 甚至卡在「找不到傳真機」這類繁瑣關卡而一再拖延，結果錯過了提前通知期，合約自動轉為按月計算的昂貴正價，變相為企業帶來額外的月費收入。

其次，不少消費者像項明生一樣，在合約到期前半年便開始遭受普通銷售員的「每月疲勞轟炸」游說續約，但到了真正要解約時，電訊商仍不設網上直接取消按鈕，而是強制要求致電熱線，目的就是讓客戶必須經過「挽留部門」的最終關卡。這批專員通常擁有比普通銷售員更大的議價權限，能夠在最後一刻提供針對性的減價優惠或贈品，務求降低客戶流失率。

最後，合約中列明的器材逾期交還罰款，如項明生所面對的「15 日內不還機即罰 $1,500」條款，在心理上對消費者構成極大壓力，迫使客戶不敢掉以輕心。在營運上，這一方面是為了確保公司資產得以回收再利用，另一方面亦能對未按時履行條款的客戶收取高昂的行政補償。

合約管理貼士：善用日曆設到期提醒 緊記「齊件還機」

面對各類服務供應商嚴謹的合約條款，消費者最實際的應對方法是建立個人的合約管理習慣。無論是簽署兩年期的寬頻合約，還是登記為期七天的免費試用服務，都應該在確認服務的當下，立即在手機日曆設定「到期前 45 日」或「試用結束前 2 日」的提醒通知。預留充足的行政處理時間並保留所有書面紀錄，便能有效避免在最後關頭產生額外開支。

另外，交還任何路由器或機頂盒時，務必連同原裝電源線（火牛）、網絡線及遙控器一併交回，並在現場索取蓋有公司印章的正式收據，建議拍照留底保存至少半年，以備日後核對帳單之用。