「超級數據周」結果！　多項數據揭示中美幣策背馳真象｜伽羅華

過去一周被喻為「超級數據周」，市場聚焦中美多項重要的經濟數據，從中或對11月美聯儲局是否縮減買債提供啟示，並且對全球「供應鏈之亂」所造成通脹風險有更多了解。事實上，由能源價格觸發的高通脹已在外匯市場興風作浪，最受大宗商品價格負面影響的日圓於周五低見1美元兌114.35，創近三年低位。

美匯連升五周後，至上周升勢終斷纜，按周計微升0.1%，但強勢未止，美匯於周二曾高見94.563，是去年9月25日以來高位，在美國公布9月通脹（CPI）、9月生產者物價指數（PPI）、每周初領失業救濟金人數及9月零售銷售後，美匯獲利回吐，周五收報93.95，市場仍然評估經濟數據對左右聯儲局下月「收水」決定有多大影響，並且企圖就各界關注的「滯脹」問題尋找解決方案。

美匯連升五周後，至上周升勢終斷纜，按周計微升0.1%，但強勢未止，美匯於周二曾高見94.563，是去年9月25日以來高位。（Reuters）

受國際油價、天然氣及煤炭價格屢創新高，一如所料，周三（13日）公布的美國9月CPI仍然居高不下，按年增長由8月5.3%微升至5.4%，按月升0.4%，幾乎所有生活必需品如食品、住房和汽油價格都大漲，令美國通脹率徘徊30年高位，是聯儲局2%通脹平均目標的兩倍多。

9月PPI升幅則相對溫和，按月及按年分別升0.5%及升8.6%，稍低於市場預期，反映推升生產成本的供應鏈壓力和原物料短缺有所紓緩。不過，能源及食品仍是PPI波動最大項目，9月能源價格按月勁升2.8%，食品按月升2%，若撇除食品和能源項目後的核心PPI則按月增0.2%，這裏至少有一部分上升的成本成功轉嫁了客戶，是推高CPI的因素之一。

部分成本轉嫁客戶 美PPI、CPI升勢同步

周五公布的美國零售市道出乎意料保持8月份的強勢，9月零售銷售額按年升13.9%，按月增長0.7%，分析師原預期銷售額在8月急速增長後在9月收縮。美國零售市道的榮景很可能持續至聖誕節。在需求強勁下，PPI升勢將更快速地傳導至CPI。

可以預期，未來數月美國CPI及PPI亦步亦趨，令拜登政府更有迫切需要紓緩通脹壓力，為明年中期選舉挽回民主黨劣勢，近期已見美國政府頻頻出手，致力從能源價格及供應鏈之亂兩大源頭解決問題。

近期已見美國政府頻頻出手，致力從能源價格及供應鏈之亂兩大源頭解決問題。（Facebook@POTUS）

據《彭博》報道，上周二晚白宮官員開會討論汽油和天然氣價格上漲的問題，市傳與會者包括能源部長Jennifer Granholm、農業部長Tom Vilsack、國務卿Antony Blinken、經濟顧問Brian Deese爵士和國家安全顧問Jake Sullivan等，單看與會者陣容便知能源問題已成為美國政府的頭等大事。據悉，會上各方並未達成一致意見，白宮發言人拒絕透露會議細節，但重申政府將使用「所有工具」來控制汽油價格。

最諷刺的是，拜登政府今年初雷厲風行推出的引以為傲的新能源政策，甫上任數天後便頒發總統令，禁止向頁岩氣生產商在美國聯邦擁有的土地上批出新的石油和天然氣許可，但這項頒令至近月已形同虛設，最新進展是白宮今年正準備發放比特朗普政府任內更多的石油和天然氣鑽探許可證，冀盡快擴大原油供應，為了避免環保份子對其責難，拜登政府近期非常積極游說中國減碳排放，算是對其競選總統時所作環保承諾有所交待。

聖誕禮物急上架 上月華對美出口大增三成

另外，拜登總統強調健全美國本土供應鏈的重要性，並宣布與私企合作，一方面努力控制全球疫情以及其帶來的衝擊，另方面暢通堵塞的物流。根據中國海關總署上周三（13日）公布的9月出口數據，按美元計，中國對美國出口大增三成，出口額佔中國整體出口近2成，這批貨品絕大部分都是為趕及聖誕節在美上架而十萬火急般付運。若果在拜登政府上台後首個聖誕節，民眾未能如去年特朗普政府治下的聖誕一樣買到心儀禮物，明年底民主黨選情將不容樂觀。

另外，美國勞工部周四公佈，經季節調整後，截至10月9日為止當周，初領失業救濟金人數較前周減少3.6萬人至29.3萬人，創去年3月14日當周（25.6萬人）以來的新低，較經濟學家平均預估的31.8萬人為優。

在就業情況改善、通脹風險趨升，以及需求強勁下，已經很難改變聯儲局下月啟動收水的程序。同日聯儲局亦披露9月份的議息記錄顯示，該局官員估計，如果經濟復甦保持在軌道上，明年中結束縮減買債的進程可能是合適的，這意味今年底前啟動「收水」是板上釘釘了。

企業流動性偏緊 滙豐料中央再定向降準

至於全球第二大經濟體中國則繼續受房地產市道低迷，實體經濟的流動性偏緊，可謂「家家有本難念的經」。上周三中國人民銀行公布，9月社會融資規模增量2.9萬億元（人民幣．下同），低於8月的2.96萬億元，亦低於路透社調查預估的3.11萬億元，而且，9月廣義貨幣（M2）及狹義貨幣（M1）增長差距拉闊，M2按年增長8.3%，增速較8月高0.1個百分點，M1按年增長3.7%，較8月增速回落0.5個百分點。

9月M2增速平穩，但M1增速落後，表明內地實體經濟的流動性偏緊，原因是較少的家庭存款轉化為企業存款（內房企業）所致，根本原因是房地產銷售下滑導致房企收入大減。根據人行存款數據顯示，今年企業存款增速從去年底的按年增長10.9%，大幅放緩至今年9月的4.8%，又因中央加大對房地產行業的監管力度，導致物業貸款批覆延後，反映中長期的住戶貸款從每年6,360億元大幅下降至4,670億元。

有鑑於中國經濟增長放緩，滙豐環研預計中央最快數周內將推出更有針對性的寛鬆措施，可能的政策工具包括定向降準、以及支持綠色融資、小企業和製造商等強化流動性政策，雖然政府已明確表態不會「大水漫灌」，但為了避免房市崩潰或出現系統性流動性緊縮，相信當局會為財政穩健的開發商和購房者增加信貸准入。

滙豐還補充，為解決流動性問題，政府可能加快債券發行，截至8月底止尚有18,070億元專項債額度待發，扣除9月份的5,230億元，今年最後兩個月專項債發行將增至每月6,420億元。這意味為了達到今年6%以上的經濟目標，中國政府第四季不得不適度放水撐經濟，相對於季內啟動。