港股跑輸歐美市場　別心灰！　從概率看港股值博率較高｜伍禮賢

投資市場即將進入年底，港股表現偏軟，在部分大型科技股季度業績表現不及預期之下，港股再度跌穿25000點水平。

內地監管導致港股走勢落後重要因素

回顧港股今年以來表現可謂虎頭蛇尾，恒指今年首兩個月出現強勢上升，隨後餘下大部分時間反覆向下。反觀環球其他主要股票市場，美股、歐股，甚至亞洲部分國家或地區，例如日本、新加坡、台灣等，股市均出現大幅上升。如果以宏觀經濟角度來看，內地及香港同樣受惠環球經濟復甦，因此這個因素並非導致港股走勢落後的重要因素。

反而下半年以來，內地對不同行業加強監管，導致市場對部分行業未來復甦步伐的預期延後，是導致港股走勢嚴重落後的重要因素。

近年內地監管不斷，打擊多家大型上市企業股價今年大瀉。（視覺中國）

港股市盈率低 不能作估值吸引理據

目前以估值來看，恒指目前對應2022年底的預期市盈率約僅處於11倍附近，較環球其他主要市場，包括內地股指為低。然而，如果僅以此作為港股估值吸引的理據，可能未必具太大說服力。始終過去港股常年處於環球股指低窪之地的情況一直發生，現時港股估值較其他市場低的現狀，亦有機會在未來繼續維持。不過，雖然港股過去一直便宜，惟筆者認為，現時港股估值除了便宜外，以概率角度來看，更具較高值博率。

以過去10年表現來看，恒指平均市盈率約為11.4倍，若高於這個均值一個及兩個標準差的話，則分別為12.9倍、14.4倍，而低於這個均值一個及兩個標準差的話，則分別為9.9倍、8.4倍。而現時，恒指所處點數位所對應的過去12個月的盈利水平，約處於過去低於過去均值的一個標準差附近。

伍禮賢表示，以過去10年表現來看，恒指平均市盈率約為11.4倍。（資料圖片）

概率反映港股估值吸引

在這裡，有兩點值得投資者注意。首先，按照統計學理論，假設恒指過去10年的表現，符合正態分佈的話，那麼，恒指估值處於均值及偏離一個標準差以內出現的概率會佔68.27%。亦即使說，未來港股估值由目前低於一個標準差，回升至均值的概率接近七成。

第二，如果不以學術理論為依據，而以過去10年恒指實際表現來看，恒指過去估值，出現低於一個標準差的情況亦較為少見，即使偶然發生，亦會在較短時間內重回均值及偏離一個標準差以內的範圍。而這個現象的發生，亦反過去印證了統計學理論上的可靠性。

綜上而言，雖然港股過去一直處於被低估水平，惟以目前估值，以及過往表現而言，在概率上港股現時的值博率仍然相對較高。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份