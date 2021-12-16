華置私有化｜沽恒大佳兆業損手NAV大縮三成　專家：4元勉強接受

劉鑾雄在股壇上享負盛名，更有「狙擊手」之稱，曾在80年代多番狙擊本港多家老牌上市，包括中華煤氣（0003）及大酒店（0045）等。事隔多年再「出山」，以作價為每股4元私有化華人置業（0127）。由於大股東劉鑾雄家族已持華置14.99億股或74.99%，換言之只須斥資約19.1億元，便可以將整間華置歸於旗下。



在投資內房損手逾百億、核心資產被大股東收歸已有、部分資產被抵押作融資等眾多不明朗因素下提出私有化，有專家估計，若果最終失敗華置股價將急挫，4元私有化的價格或是一個「勉強可接受」的價錢。



集團將於周五進行私有化會議。（資料圖片）

集團將於明日（17日）舉行私有化會議，今次大劉出手，市場一般認為與其投資中國恒大（3333）及其他內房高息債失利有關。內房債以高息作招徠，不少上市公司都有購入債券作投資，動輒享約十厘回報，惟去年底內地當局推出「三條紅線」等監管措施，大幅收緊內房企業的資金流動性，恒大、富力（2777）及佳兆業（1638）等，均現債務違約危機。

投資恒大、佳兆業 料損手逾125億

受消息拖累，內房股急挫，華置多年來購入逾8.6億股恒大股分，平均購入價為15.8元。自股價下挫以來已先後沽出約5.47億股恒大股份，及悉售佳兆業票據，分別錄已變現虧損約67.6億元及13.55億元。

截至11月19日，華置仍持有3.13億股恒大股份，假設以周三（15日）收市價1.55元水平「清倉」，虧損將逾44.6億元，意味單是今年投資於恒大及佳兆業的資金，已錄近125.8億元虧損。另外，華置早前亦宣布，以灣仔夏慤大廈在內若干商用物業作為抵押，與建行（亞洲）再度訂立一筆總額最多6.1億元、為3年期貸款融資協議，所得款項將用於償還原有融資約6.74億元。

據公司中期業績，每股資產淨值為12.99元，現價仍折讓達七成，惟一直都沒有將相關投資虧損「變現」，不過當私有化後卻逐步清倉，將虧損「入帳」。據集團於上月23日發出私有化通函，經歷嚴重虧損下，最新經核實淨資產為168.2億元，每股資產淨值為8.82元，較中期少三成二，折讓變相縮至僅五成半。

陳凱韻（左）早前稱，私有化可給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機。（資料圖片）

甘比：助小股東風險轉移 股東質疑投反對

有股東質疑做法是對散戶不公平，認為華置是希望將折讓水平降低，令交易看似「更抵」，明言應以中期業績水平，即近13元水平計算，因為決定投下反對票。

華人置業大股東陳凱韻﹙甘比﹚公布私有化曾解釋，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令股價走向難以預測，投資者風險甚高，認為私有化可給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，把所有風險轉移至其本人身上。

詳細報道：華置私有化現暗湧 業主會Ken Sir投反對票 無懼反狙擊大劉

其實華置本身是一間靠「收息」的家族企業，旗下擁多項投資物業（見圖）。

不過一眾位於核心區的資產，如尖沙嘴新港中心、The One、皇室大廈，以及若干豪宅及商舖，早在2014年開始，他與甘比已大手買入，為華置套現逾500億元，之後就大派特別息，以劉氏夫婦持股近7成半計，至今已收取超過375億元股息，幾乎相當於「免費」取得The One、皇室大廈等地標物業。

詳細報道：華置私有化｜資產大盤點 投資內房累NAV大縮 甘比出價合理？

劉鑾雄與甘比已大手買入，為華置套現逾500億元，之後就大派特別息，以劉氏夫婦持股近7成半計，至今已收取超過375億元股息，幾乎相當於免費取得The One、皇室大廈等地標物業。（資料圖片）

在投資內房損手、核心資產被賣、部分資產被抵押作融資等眾多不明朗因素下，股東投贊成票似乎是「套現良機」？百利好証券策略師岑智勇坦言，4元私有化價錢是否合理，視乎散戶於什麼水平入市。

專家：4元私有化「勉強可接受」

若果是在「兩蚊、兩個幾」買入，博大劉私有化的投資者，他建議不妨於現價沽出。他解釋，集團有私有化失敗的風險，現價與4元雖有差微差距，但沽貨後可避免私有化失敗、股價急挫的情況出現，「當買個保險，唔差嗰幾毫子。」

華置股價近年在低位徘徊，由去年初的6.29元水平，一直跌至1.98元的年內新低， 岑智勇認為，出現大幅虧損後，每股資產淨值仍有8.82元，對於長期投資者而言，4元私有化的價格或是一個「勉強可接受」的價錢，「永遠都冇咁理想，尤其係同大劉生交手。」

他直言，一旦私有化失敗，股價至少跌到9月29日、停牌前2.9元的價位，若果市場持續對內房沒信心，「你睇下最近啲內房，（股價）係兩、三成咁跌，」他不排除屆時股價或進一步下挫，跌穿2.9元水平。