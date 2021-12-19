港股2022｜恒指明年最牛可升60%？　大行目標一文睇清

臨近年尾，各大銀行相繼發表明年展望，並對今年跑輸環球市場的恒生指數作出預測。

今年恒生指數「虎頭蛇尾」，年初在科技股的領軍下，恒指曾飆升至三萬點以上，牛氣衝天。結果，港股從3月掉頭向下，至今仍反覆下跌，屢創年內新低，高低位超過8000點。

目前港股市淨率已經低於1倍，估值較平均值低一個標準差，根據歷史走勢未來反彈機會較大。而綜合各大大行預測，不少大行對明年恒生指數的目標預測，均高於恒指當前的水平，甚至有大行預測明年恒生指數高見37000點，較23000點的低位高出約六成。

大摩：2022年年底目標25000點

摩根士丹利研究報告稱，仍偏好中國A股多於離岸中資股票，預期至明年底滬深300指數潛在回報約8%，而恒生指數明年底目標為25000點，同時推薦8隻港股。

該行指出，對中資股維持相對審慎取態及與大市同步評級，對恒指基本情境下2022年年底目標預測，由24,400點上調至25,000點，相當預測市盈率11.1倍，料明年每股盈利升10%；國企指數目標為9000點，預期明年每股盈利升11%；滬深300指數目標為5250點，MSCI中國指數目標為95。

瑞銀：明年底目標27000點

大行瑞銀發表報告，指出今年MSCI香港指數在年內在指數及全面回報上，收縮2.2%及4.7%，僅略為跑贏MSCI亞洲除日本外指數（MXASJ）。雖然今年恒指曾低見23175點，為逾1年新低，但是瑞銀卻較看好明年大市表現，予明年底目標價為27000點，MSCI香港目標價為12400點。

花旗： 恒指目標28000點 薦六大股

花旗發表2022年亞太區投資展望報告，該行預計恒指明年底目標為28000點，並對中國內地及香港給予「中性」評級。

花旗認為，旅遊、運動服裝、保險、交通和清潔能源板塊在明年有利好，推薦六大首選股，包括友邦（1211）、比亞迪（1211）、中石化（0386）、信義光能（0968）、南方航空（1055）、滔博（6110）。

滙豐私銀：明年底反彈至28030點 下半年走勢更好

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，恒生指數將於明年底反彈至28030點，國企指數則回升至10270點，並認為其估值落後為推升因素。又料因監管因素及中概股退市風險令上半年走勢比較反覆，下半年走勢將好過上半年。

該行認為，年經濟經歷V型反彈後，明年進入經濟周期中段，由於利率仍然低企，認為可採承險策略，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。

星展香港薦十大股 稱港股估值合理

星展香港發表2022年香港股票市場展望，該行預計明年恒指目標價達28500點，對應2022年預測市盈率12.1倍；2023年的預測市盈率10.6倍。該行認為港股目前估值合理，基本面不俗，而且負面因素亦已反映。

星展今年十大首選股包括友邦 （1299） 、阿里巴巴 （9988） 、中銀香港 （2388） 、招商銀行 （3968） 、碧桂園 （2007） 、碧桂園服務 （6098） 、福萊特玻璃 （6865） 、中國平安 （2318） 、騰訊 （0700） 、金風科技 （2208） 。

德銀料恒指年底可達37000點

今年10月外電引述德銀報告指，隨著港股低估值及監管環境似乎趨向平靜，德銀預測明年底恒指目標價達37000點。若以今日大約23000點水平相比，目標價高出約六成。

該行又預測，國指明年底可見14000點。德銀指，股票應視為內地新增儲蓄首選資產類別，又認為港股將吸引資本，或可能被視為更安全；並指出縱使存在重大企業風險，股市仍有可能上揚。

建銀國際趙文利：恒指明年或跑贏部分美股指數

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利預計，港股明年先高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。目前恒指預測市盈率目前在12倍左右，接近歷史低位，下行空間不多，明年上半年將有望迎來估值修復，盈利則有望明年中見底。

趙文利預計，明年恒指和科指每股盈利預測分別為增長11.1%和40.3%，或跑贏MSCI新興與歐洲及部分美股指數等。

大新：明年或下試22000點 目標兩萬八

大新銀行經濟研究及投資策略部（大新經濟研究）發表2022年經濟及市場前瞻，該行料恒指明年第一、二季下試22,000點，不過隨著中港通關，恒指明年目標28000點，看好金融、本地地產、新能源相關行業、以及防守性的公用和電訊板塊等。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，銀行、本地房地產信託等傳統板塊或受惠經濟復甦，新變種病毒以及央行收緊貨幣政策導致資金流入公用、電訊等防守型板塊，同時看好新能源汽車、太陽能、航運等國策板塊。

光大新鴻基：明年上望27500點 Q3或Q4出現

光大新鴻基發表2022年市場展望，該行預期恒指明年的高低波幅處於21000點至27500點；選股方面集中三大板塊，包括內需、精選金融、潔淨能源。

該行指，港股目前估值大約是接近平均值以下的一個標準差，預計明年有較大機會重返平均值，故此預計恒指明年上望27500點，大機會在第三或第四季出現，距今有約15%升幅。明年有三大重點板塊，分別是內需、精選金融、潔淨能源。

選股方面，該行睇好內需板塊包括蒙牛（2319）、潤啤（0291）、滔博（6110）；金融板塊包括港交所（0388）、友邦（1299）；潔淨能源則有新特能源（1799）、中集安瑞科（3899）。