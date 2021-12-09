滙豐環球私銀料儲局減買債增至每月300億美元　恒指明年底28030點

滙豐環球私銀預計美聯儲局12月將調整貨幣政策並加快退市，預料每月縮減買債300億美元，明年3月結束量化寬鬆，並在6月開始加息25點子。

該行又預計，至明年6月開始加息後，9月將再25點子，而2023年分別在3月和9月再加息25點子，即到2023年底聯邦基準利率回升至1至1.25厘。

范卓雲料，今年經濟經歷V型反彈後，明年進入經濟周期中段。﹙梁鵬威攝﹚

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，今年經濟經歷V型反彈後，明年進入經濟周期中段，由於利率仍然低企，認為可採承險策略，對環球股票詞典高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。而定息收益策略，則尋找息差機會，偏好比重配置環球高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。

她預計恒生指數將於明年底反彈至28030點，國企指數則回升至10270點，並認為其估值落後為推升因素，又料因監管因素及中概估股市風險令上半年走勢比較反覆，下半年走勢將好過上半年。

滙豐環球私銀預期明年全球經濟增長4%，中國GDP增加5.6%，惟料美元走強，人民幣走弱至6.55水平。范卓雲又指，明年環球CPI料為3.6%，美國為4.7%，中國則為1.4%，而亞洲（日本除外）為2.4%。

何偉華預料未來幾個月亞洲投資級別債券息差有空間收窄，且具防守性。﹙梁鵬威攝﹚

亞洲投資級別債券吸引

債市方面，滙豐環球私銀認為要選擇性揀選亞洲投資級別債券、印尼債券、中國國旗債券和較優質的中國高收益債券。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞投資總監何偉華指，「現時亞洲投資級別債券佔整體亞洲信貸市場的80%，其利差近200點子，預料未來幾個月亞洲投資級別債券息差有空間收窄，且具防守性」。

問及現時亞洲高息債券的息差近800至1,000點子，在中國內房違約及中央出手後，會否是入場時機，范卓雲指，個別亞洲高息債券屬吸引，惟要選取符合「三條紅線」的中國內房債。同時，因美國進入加息周期，故此偏好短年期債券多於長年期債券。