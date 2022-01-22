同樣是放水　降準與減息　對內銀帶來影響是有差別｜伍禮賢

內地近段時間為應對各行業在春節期間對資金需求量較大，以及在內房資金鏈相對緊張之下，相繼加強貨幣供應流通性，本周內地央行再度下調貸款市場報價利率（LPR）。事實上，自去年12月以來，內地央行先後實行降低存款準備金率、下調貸款市場報價利率及下調中期借貸便利利率（MLF）等措施。無論是降準還是減息，在對經濟層面上最終的影響還是增加貨幣流通，從而降低資金成本。因此對總體宏觀經濟，或者不同行業的經營而言，具利好刺激作用。惟兩種模式，對於銀行股的影響卻不盡相同。

首先，相信大部分投資者均會認同降準對內銀帶來的影響較為正面。降準從商業銀行的操作層面上，主要是降低其留存在銀行體內的資金，並將此部分資金釋放出來以增市場流通供應。這對運用存貸利率差進行獲利的內銀企業而言，相當於增加其業務規模，利好其業績表現。除此之外，降準對於內銀另一個相對不容易察覺，但又實實在在存在的影響，在於降準在某程度上有助於提高內銀的資產質素。主因隨著內銀加大貸款總量的供應，假設壞賬總額沒有跟隨降準在短期內出現大幅變動，那麼內銀在壞賬比率，至少在百分比的數字上，呈現出一定下降。

其次，再看減息。減息的運作原理更為直接了當，其作用是降低企業、居民貸款成本，一方面降低其利息支付負擔，另一方面刺激貸款方的借貸意欲，從而加強流通性供應。相對於加息有助於銀行提高淨息差水平，市場中亦有觀點認為減息，其實不利於銀行的淨息差收入，對銀行股而言，實質上是利淡消息。筆者認為，減息對內銀股的影響具多重複雜因素，並不可以簡單理解為利淡因素。

減息對內銀淨息差影響不如加息般顯著

第一，淨息差收入對銀行業務而言固然是十分重要，但是銀行股的盈利及資產質素，總體上更加是反映在宏觀經濟的發展。因此，減息對內銀帶來的影響，更多將反映在未來宏觀經濟活躍度的提升、企業對融資需求的增長等。

第二，加息利好銀行淨息差，惟減息對淨息差帶來的影響卻未必如加息般顯著。因為減息，實際上是指由中央人民銀行發放給商業銀行的利率下降，而商業銀行面對客戶時所作出的存貸利率變動具一定自主性。在市場流動性較為偏緊的時間，減息雖然還是會導致商業銀行存款、貸款利率不對稱地向下走，但由於流動偏緊時資金需求量一般較高，因此利差的收窄程度未必如加息般明顯。

因此，降準與減息雖然同為刺激市場經濟的措施，惟對於內銀股而言，兩者所帶來的影響將有所分別，投資者應該值得留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份