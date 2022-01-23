進元宇宙世界　須重新學習社交禮儀　品牌為宣傅穿梭虛實｜陳仕娜

疫情遏制的現實世界，愁雲慘霧；那邊廂，元宇宙、非同質化代幣（NFT）、虛擬土地、虛擬貨幣⋯⋯就天翻地覆炒得熱火朝天：22歲的印尼男大學生賣NFT「自拍照」，四日狂賺三千萬。周杰倫旗下潮牌「PHANTACi」和 Ezek 聯名推出NFT 商品「Phanta Bear」，元旦日瞬間進帳2.8億元新台幣。新世界（0017）鄭志剛去年底宣佈投資The Sandbox，進軍虛擬世界，並在此設立大灣區創新中心。

如日中天的20至30歲世代，主導著這股不可抗逆的虛擬風潮。除了投資元宇宙概念股，作為公關人，是時候著手研究如何與元宇宙產生關係，以應運而生。

元宇宙是延伸現實生活的虛擬世界，將有別於現實社會的制度與運轉邏輯，每個人擁有另一種身份，甚至多重身份，另一群朋友圈。現實生活的高中生，或許是另一個平行宇宙的富商。公關針對的目標受眾，在現實世界和元宇宙是截然不同，身份背景、消費力等需要重新審視及定義。人際關係、社交禮儀⋯⋯必須重新學習、快速裝備，未來這類專才必將一登龍門升百倍。

想像一下，在元宇宙裡舉辦一場虛擬資產拍賣會，受眾將是全人類，無疆界、跨地域的參與；透過虛擬貨幣實時交易；拍賣的房產即使遠在他方，亦可以無遠弗屆地親臨其境。邀請傳媒參與已經過氣，元宇宙的實時報道，覆蓋整個銀河系，根本無傳媒的用武之地。未來的危機根源在哪裡？一切源自科技，還有與人類的衝突。

宇宙已成最火熱的未來科技概念，不同業者都在開展自己的元宇宙。圖為Microsoft月初發表，供職場使用的虛擬化身協作功能Mesh for Teams。（Microsoft圖片）

元宇宙及現實世界如何銜接須細思

有人以「第三次工業革命」來讚頌元宇宙的面世，是否誇大其辭仍需拭目以待，惟新宇宙大藍圖迄今仿似盲人摸象，各自解讀。現實如何駕馭虛擬世界；虛擬貨幣及虛擬資產如何與現實金融體系並行不悖；多重人格下的人際關係如何交叉互用；法規界線如何劃分；千頭萬緒仍有待釐清和解決。

數天前有間學校舉辦Zoom遊學團，兩日網上神遊京都，每名學生盛惠750大元。網友戲稱若滲入元宇宙元素，收費定可暴漲十倍。一些上市公司，主業做挖礦、畜牧的也強行與元宇宙扯上關係，以催谷股價虛升，擺明抽水。Gucci早前於Roblox推出一款虛擬潮鞋，供用戶在遊戲平台的虛擬角色中試穿，喜歡的話，花93蚊即可於虛擬世界穿梭飛馳。這些純屬宣傳的噱頭，喜歡虛擬潮鞋會否驅使購買Gucci的實體鞋？

如何令虛實交融，無縫引導粉絲、投資者、遊戲玩家、被娛樂的大眾，由虛幻宇宙轉化至現實中的掏腰包行動？這正是每位市場參與者未來致勝的關鍵。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。