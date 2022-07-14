爛尾樓業主停貸斷供　分析憂內房須提早還款　某龍頭民企恐爆煲

內地近日多個城市樓盤爛尾，引起業主不滿，繼而「停貸斷供」，市場擔心内地銀行因此面臨信貸風險，官媒更發表文章，指若果這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。



有分析師指出，問題或歸咎内房市況差，導致發展商無力應付建築成本，令項目爛尾，更點名某龍頭民營房企或「挨唔過今年」！不過星展（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹則相信，今次樓市危機不會造成系統性風險。



內地爛尾盤業主群起停貸 資金缺口超過60億

近日網上流傳多份內地爛尾樓盤業主發出的《停貸告知書》，涉及武漢、長沙及江西等省份。花旗報告指，截至7月12日，經歷長期停工後全國8個省區22個城市的購房者不惜影響個人信用記錄，共同決定停止償還按揭貸款，以抗議項目爛尾，直至樓盤復工。

據《鳳凰網風財訊》報道，受爛尾樓影響的總戶數約4.6萬戶，當中牽涉的房貨金額約347億元（人民幣．下同），資金缺口更逾60億。其中，深陷債務危機的中國恒大（3333），建築項目一度停擺，旗下有4個爛尾樓盤收到《停貸告知書》，當中包括景德鎮恒大瓏庭、武漢恒大新時代城、商丘恒大名都二期及瀋陽恒大中央廣場。

近期的爛尾盤列表。（鳳凰網）

問題或歸咎銀行違規發放貸款

市場另一個擔憂，是内地銀行因此面臨信貸風險。據網傳文件，問題或出於銀行在樓盤的主體結構未建成時，已向房企違規發放按揭貸款，以及把按揭貸款資金違規劃入非監管賬戶。由於銀行作為預售款資金監管機構，但卻未能履行其監管義務，因此才導致資金非正常流出，引致在建樓盤爛尾收場。

有内地房地產分析師向《香港01》指出，發展商未能按時「交樓」的根本原因，是内地房地產市場環境差，樓盤售價「一挫再挫」，導致發展商預售資金不足以應付建築成本；與此同時銀行考慮市場大環境及發展商財務狀況後亦未必願意貸款，最終令樓盤爛尾。

近期爛尾盤業主強制停貸告知書部分截圖。（鳳凰網）

「停貸風波」衝擊樓市 碧桂園及旭輝或「挨唔住」

值得留意的是，發展商未能按時「交樓」，其後果可能嚴重。花旗的分析師Griffin Chan於報告中提到，一旦發展商違約，未交付的樓盤將面臨「難搵買家」的問題，銀行亦無法向發展商收回資金，業主集體停止嘗還貸款，會增加銀行的不良貸款，中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國工商銀行等國有銀行亦因此面臨信貸風險。

內地官媒《證券時報》發表「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」文章，指近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿，認為若果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

該内房分析師進一步指出，若下半年内房市場持續低迷，内地銀行有機會因高信貸風險而要求發展商提早還款，屆時碧桂園（2007）及旭輝（0884）等龍頭房地產民企或因未能還款而「挨唔過今年」。

（網上圖片）

星展王丹：停貸潮不會造成系統性風險

不過，星展（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹接受《香港01》訪問時就指出，即使內地樓市危機持續，據内部測算，按揭房產佔總貸款額比例不高，因此即使所有房產選擇斷供，亦不會導致系統性金融風險。

不過，她指若停貸潮規模逐漸擴大，並蔓延至一線城市，將會令内房市場進一步受挫，屆時或使金融風險上升。