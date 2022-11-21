CMF指標分享最終回　謹慎者於超賣區操作須步步為營｜聶振邦

今日與大家在本系列最後一次分享蔡金資金流向指標（Chaikin Money Flow，CMF）的應用。上回已帶出當CMF值處於「超賣區」，對進取者至少也應見CMF值回升至-0.150或以上，才適合考慮進場；今次則探討謹慎者的操作。前文續用美團─W（3690）作例子，觀乎2021年3月11至25日（十一個交易日）的相對CMF值為 -0.208、-0.260、-0.296、-0.280、-0.297、-0.265、-0.256、-0.237、-0.267、-0.251和 -0.230，均低於 -0.150，證明即或對進取者，亦不屬進場時機。及至3月26日CMF值為 -0.136，自3月5日以來首度處於 -0.150或以上，前文視3月26日收報302元為進場價，但效果不理想。

未學會見好就收將吃虧

下個交易日（2021年3月29日）收報280.40元，賬面已蝕逾7%。上回指出直至3月31日高見304元，才可望走出「捱價」格局。於4月7日開報335元，較302元最多可賺逾一成。若錯過此「解套」機會，要等九個交易日（4月23日）後才再可望「解套」。另外，及至6月1至8日、6月10至15日，以及6月18日至7月2日另有「解套」機會。由5月3至31日接近一個月的「捱價」守候日子，能熬過後事隔近一個月於6月28日高見338元，再次產生超過一成的賬面利潤，若然仍未學會「見好就收」，則要在7月5日起又要「捱價」。

謹慎者超賣區如何進場

可惜截至2021年底也未嘗再現「解套」機會，以年底收報225.4元與302元作比較，賬面虧損已擴大至25.36%。進場後股價表現波動，難免令持貨投資者心情亦見忐忑，故此上述操作並不建議謹慎者應用。既然進取者至少見CMF值回升至-0.150或以上，才適合考慮進場；那麼認為謹慎者要等見CMF值回升至-0.100以上，再考慮行動為佳。畢竟當CMF值介乎-0.100至大於-0.250，表示賣方的沽壓動力強於買方的購買動力，而當少於+0.100至大於-0.100，則表示買方的購買動力及賣方的沽壓動力均未見明顯優勢。

指標於負值較少之解讀

這兩個區域的分隔在-0.100，所以當CMF值為-0.100以上，才能確認賣方動力優勢消失，買方動力轉為佔優只是時間問題，故此CMF值由-0.250或以下，轉為在-0.100以上，相信持股捱價的日子和幅度會顯著減少。另可留意當CMF值為-0.100以上，同時在0.000以下，認為進場風險較低，理由是若見CMF值為正數，難保賣方動力不會增強，與買方動力抗衡，屆時會構成股價波動。但若CMF值仍是負數，買方動力傾向增強與賣方抗衡機會較大，令股價短期上揚的誘因增加。觀察美團於2021年4月20日之CMF值為 0.093，是同年2月22日以來首度出現正數，亦為2月17日以來最高。

於2021年4月20日收報293.60元，相對四個交易日後（4月26日）高見321.6元累升還不足一成。不久在4月28日起又見轉跌，至5月17日收報254.2元，較293.6元不足一個月累跌13.42%。而於4月20日至5月17日的CMF值都是正數。及至5月18日為 -0.026，不但屬負數，亦介乎 0.000以下至 -0.100以上，屬於謹慎者適合的進場條件。當日收報260元，就其後收市價而言未嘗低於265.2元（見於5月28日），反映進場位置合宜，並於6月3日高見321元，歷時不足半個月相對260元累升達23.46%，較同期恒指最大升幅也不足3.14% (28593點 → 29490點)，跑贏大市超過20個百分點，就當時恒指走勢反覆來說，實屬難得的操作成果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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