隨機指標（KDJ）原理分享　RSV你又知多少？｜聶振邦

自今年8月初至今，我們探討了三種技術指標，分別是成交量平衡指標（On Balance Volume，OBV）、蔡金搖擺指標（Chaikin Oscillator，CHO），以及蔡金資金流向指標 （Chaikin Money Flow，CMF）。其中OBV和CMF為成交量指標；CHO則是股價指標之中的「動力指標」的一種。除了動力指標，於股價指標之中還有「順向指標」和「逆向指標」，由今日開始的數周，與大家分享的是一種逆向指標的原理及應用，就是隨機指標 （KDJ）。



隨機指標的始創人及由來

該指標由已故的喬治‧萊恩（George C．Lane）所創製，他是證券交易員﹑作家﹑教育家﹑演講者和技術分析師。生前是芝加哥期貨交易員小組的一員，該小組開發了隨機震盪指標，這是當今技術分析師使用的核心指標之一。論到KDJ，綜合了動量觀念、相對強弱指數（RSI）及移動平均線（MA）的優點，用來度量股價偏離價格正常範圍的變異程度。該指標不僅考慮收市價，並有近期的股價高位及低位納入分析之中，避免了部份技術標指僅以收市價為參數，而忽視真正波動幅度的缺點。

未成熟隨機值之公式參考

KDJ是根據統計學的原理，通過一個特定的周期（常見為9天）內出現的最高價、最低價和最後交易日的收市價，以及三者之間的比例關係，計出未成熟隨機值（Raw Stochastic Value，RSV），再根據平滑移動平均線（又名「指數移動平均線」，EMA） 的方法計出K值、D值和J值，並繪成曲線圖來研判股票走勢。上述的RSV為最後交易日的收市價與期內低位的差距，與期內高位及低位差距之比例，再以百分比作表示。RSV反映最後交易日的收市價處於期內高低差之間的怎樣位置，以0%至100%作表示，數值越大越靠近期內高位，反之數值越小靠近期內低位。公式如下：

RSV = （Cn – Ln） / （Hn – Ln） x 100%

n: 觀察的交易日數 (一般以 9 日為基準)

Cn: 第n日的收市價

Hn和Ln: 分別是過去n日內的最高價及最低價

與相對強弱指數比較異同

若RSV介乎20%至80%，反映分析時股價處於正常擺動範圍內，對後市走勢沒有啟示性。當RSV小於20%，反映分析時股價處於「超賣」狀態，理解為股價將要見底，視為買入訊號。至於當RSV大於80%，反映分析時股價處於「超買」狀態，理解為股價將要見頂，視為賣出訊號。不過單純應用RSV而不是全面地運用KDJ，會面對與相對強弱指數（RSI）同樣問題，就是存在過早作出操作結論可能。雖然上述RSV小於20%視為買入訊號，而前提是看股價將要見底。

不過，兩者沒有必然關係，意思是當RSV小於20%，股價可以繼續下行一段日子才見底，而非乎合即將要見底的預期。畢竟由小於20%直至0%還有明顯差距，隨著RSV小於20%進入「超賣」狀態後，RSV可以繼續減少至靠近0%的「極超賣」狀態，因此若於RSV才剛小於20%便進場，或許仍是太早進場，仍要「捱價」一段日子方能見股價真正進入上升趨勢。同樣道理，當RSV大於80%仍可出現股價尚要一段日子才見頂的形勢，RSV剛大於80%雖為「超買」狀態，仍可繼續增至接近100%的「極超買」狀態，方能看到股價真正見頂回落，那麼早前已止賺離場便是太早了，錯過了後來本應可以取得的利潤部分。

對於KDJ還要涉及甚麼公式，以及與KD指標有何分別，未來兩回再作探討。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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