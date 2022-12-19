大快活慶祝開業50周年　羅開揚：明年增分店及推出新品牌

大快活（0052）今日（19日）慶祝開業50周年，執行主席羅開揚表示，過去50年來最大的挑戰是正是2020年初爆發的新冠疫情。



羅開揚指，2003年沙士期間，雖然挑戰都好大，但時間相對短，相反近年的疫情時間長，而且防疫條件經常改變，難以適應。不過，病毒已經轉弱，相信最壞的時間已經過去，加價則會視乎市況而定，認為現時生意方向健康。

羅開揚兒子、執行董事兼行政總裁羅輝承補充，快餐店的生意已經隨住防疫措施「鬆綁」 有所上升，但特式餐飲的晚市仍受影響。

明年將增加分店數目

羅輝承指，內部仍在討論來年開店步伐，但明年的分店數目將會多過今年，包括明年第四季將會推出全新的特式餐飲品牌，檔次會比目前旗下的稍為高一點。人手方面，店舖數目增加人手需求自然上升，但近年請人困難，目前欠缺人手。

他又指，經過疫情後，相信消費者習慣會改變，外賣的比例將會提升，雖然不會如疫情期間佔比達4、5成或以上，但會疫情前的約兩成左右，提升至3成水平，未來會加強電子化水平，去吸納相關客戶。

大快活執行主席羅開揚（左）笑言，一直都進行交接。（張浩維攝）

「做到就明確接班人，做唔到就唔係接班人」

另外，大快活於50周年發布會上，將50年前於荃灣開設的第一間分店重現。羅開揚表示，當年哥哥羅開福於1975年寫信予在美國留學的他，希望他回港為事業打拼，剛好當年他亦想轉行做飲食，於是決定回港。

到2012年，羅開揚亦以寫信方式，希望在加拿大生活的兒子羅輝承回港，繼承家族生意。被問到是否已經決定羅輝承為接班人，羅開揚笑言，一直都進行交接，「做到就明確接班人，做唔到就唔係接班人。」

問到未來的發展願景，羅輝承表示，會在電子化及ESG 方面加強發展，希望繼續成為消費者最愛的快樂品牌。