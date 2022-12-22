Zeek貨運業務停運　稱其他業務不受影響　創辦人：外間反應過大

物流平台Zeek斑馬到家於周三（21日）晚上向商家發出「結束營運通知」，指出公司從周五（23日）結束貨運營運。其後公司今日（22日）再發出聲明，指出暫停業務只是針對個別配送業務，公司其他業務未受影響，強調公司仍繼續營運。



公司於在周三發出的電郵指出，從周五00:00起結束貨運配送，包括任何上門收派件及有關物流服務。在電郵內公司亦向商家指出，必需於帳單上列明的付款限期前繳交物流費用。「但凡於逾期後還未收到整筆款項，將會以法律程序進行追討。再一次謝謝貴司的支持及理解」。

創辦人：外間反應過大了

據了解，Zeek聯合創辦人及行政總裁趙家祺於其個人Facebook發文指：「大家不用擔心，其實公司只暫停一些沒有盈利配送業務，重整同集中做Solutions，外間反應過大了。

趙家祺之後接受《香港01》訪問，承認目前仍拖欠數百名派送員款項，目前正與股東和投資者協商解決現金流問題。

他指，本港的物流配送業務競爭激烈，市場變化加上經濟環境問題，現金流出問題，因此決定停運虧損較嚴重的配送業務。他重申，公司有多項業務，其他業務會繼續經營。

未有計劃對配送業務清盤

公司今日（22日）亦發聲明，稱之前對商家發出的12.23暫停業務通告，只針對個別配送業務，公司其他業務末受影響，仍然繼續營運。

另外，市場傳聞中有關配送業務公司的清盤消息，公司現時未有有關計劃；現時仍在努力探討解決車手服務費的方案。公司又指出，由於市場競爭和變化，正循精簡架構並重組業務方向發展，公司仍致力與股東和投資者協商解決現金流問題，計劃2023年1月下旬會有明確結果。

據資料顯示，Zeek在去年完成CB輪融資700萬美元，累計獲融資2,500萬美元。公司亦曾計劃進行A輪融資，目標是集資1,000萬美元。政府創科創投基金及香港科技園創投基金，亦有參與Zeek融資。公司負責人更指出，計劃在明年底前上市。