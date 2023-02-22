財政預算案｜擬下年度發行500億銀債及150億綠債　研MPF優先投資

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，其中提到下年度計劃發行不少於500億元銀債及150億元綠債。



財政司司長陳茂波表示，政府會持續多管齊下發展零售債券市場，計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。

此外，政府計劃為強積金計劃成員提供多一個投資選項。陳茂波稱，現時強積金有四百多萬計劃成員，社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求。

陳茂波已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究，計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，作為第一步。

▼▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼

