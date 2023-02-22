財政預算案｜擬下年度發行500億銀債及150億綠債 研MPF優先投資
撰文：翟梓謙
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【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，其中提到下年度計劃發行不少於500億元銀債及150億元綠債。
財政司司長陳茂波表示，政府會持續多管齊下發展零售債券市場，計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，在促進市場發展的同時，為市民提供回報穩定的投資選項。
此外，政府計劃為強積金計劃成員提供多一個投資選項。陳茂波稱，現時強積金有四百多萬計劃成員，社會對有穩健回報且手續費低的強積金基金有顯著訴求。
陳茂波已指示金管局與強制性公積金計劃管理局就此進行研究，計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，作為第一步。
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新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情