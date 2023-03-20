瑞信AT1債價值清零　累銀行股債雙殺　專家︰港銀穩健屬撈底時機

瑞士第二大銀行瑞信（Credit Suisse，CS）近年負面消息不絕，最終在瑞士監管機構「加持」下，由瑞銀（UBS）提出以30億瑞士法郎為交易作價所收購。



瑞信獲瑞銀提出收購，本來有助穩定投資者信心。可是今次交易，卻引致由瑞信發行﹑總值160億瑞士法郎的額外一級資本債券（AT1）價值歸零，令眾多銀行發行的AT1債券亦受波及，其中滙豐（0005）發行的AT1債，價格一度下瀉約5%，該行股價亦曾失守50元。有市場人士指出，AT1債券價格下跌只是反映出銀行日後再透過發債方式集資成本較高，強調本港銀行資本充足，盈利能力並無問題，認為目前是針對銀行股的入市好時機。



港銀被嚴密監管 料SVB瑞信事件不會發生

市場擔憂一些資本薄弱，信貸評分較低，存款流失速度快的銀行營運情況，因此一些資產充足比率不高的銀行股價下跌很正常。資深銀行家、臻享顧問有限公司總經理王良享表示，雖然AT1債券減記對市場信心受到影響，但香港銀行監管緊密，就算自身有發行AT1債券，亦只會佔其公司股本很少部分。

另外，銀行可以擁有其他銀行的AT1債券，但最多只能佔整間銀行投資組合的1至2%，所以香港銀行持有瑞信AT1債券而「損手」的機會不大，就算有亦不會是嚴重的虧損。

瑞信的投資銀行部門長期虧損，瑞銀在接管瑞信後亦隨即關閉其投資部門。反之，香港銀行主要是以貸款作為其業務基礎，鮮有港銀像瑞信般擁有如此重的投行業務在銀行體系中。加上，香港銀行資本充足，流動性監管十分嚴密，就算出現周轉問題，相信金管局亦有能力支援於香港註冊的銀行。

滙豐發行的AT1債價格一度下瀉約5%，該行股價亦曾失守50元。﹙資料圖片﹚

專家指現為低撈港銀好時機

金融市場受到歐美銀行業相繼傳出負面消息拖累，變得相當動盪，今日大市曾失守19000點。銀行股普遍下跌，滙豐曾失守50元，收市報50.45元，挫6.2%，渣打（2888）跌7.3%，中銀（2388）跌2.6%。

被問到現時是否入市撈底好時機，王良享回應︰「香港上市銀行係，美國（銀行）就唔係。」香港銀行有發行AT1債券，在環球市場衝擊下，香港銀行的AT1債券均錄得下跌，滙豐AT1債券每1美元面值曾下跌逾5美分，至90美分下方。但AT1債券下跌並不代表銀行的資本下跌。債券價格下跌，只代表未來銀行再推出同樣債券時，投資人購買意欲降低。

他又稱，香港銀行以貸款作為業務基礎，對高風險投資態度十分審慎，資本充足，營利能力沒有問題時，看好香港銀行股，認為現時是入市好時機。

王良享，香港銀行以貸款作為業務基礎，對高風險投資態度十分審慎。﹙資料圖片﹚

倘美國3月不加息 利率已經見頂

美國聯邦基金最新利率期貨上漲，顯示美聯儲3月維持利率不變的可能性接近40%。

王良享表示，若美國聯儲局3月不會加息，終端利率亦已經出現。當出現重大金融危機時，聯儲局要「托市」前就會先減息，以1998年俄羅斯金融危機和Long Term Capital Management（長期資本管理）崩潰導致信貸緊縮威脅浮現，聯儲局在事件5日後立刻降息25個基點至5厘。

但聯儲局以壓抑通脹為由不斷加息，「而家落唔到台」，加上美國金融市場在美聯儲眼中表現正常，因此王良享料，美聯儲今月議息將不會加息。