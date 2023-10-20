施政報告｜東九龍線擬招標　鄧家彪、田北辰皆不認同以寶達為終點

部分立法會議員不認同擬建的東九龍鐵路以寶達為終點站。九龍東立法會議員鄧家彪認為政府應保留延伸空間，令系統可延展至藍田或油塘，才能發揮最大效益；曾任東鐵主席的實政圓桌議員田北辰亦指，東九龍線兩端要分別連接觀塘線彩虹站和將軍澳線車站，才能真正服務整個東九龍山區。



《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容指出，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

《香港01》昨日率先引述消息指，下周三（25日）公布的《施政報告》，會交代研究近十年的東九龍線鐵路項目最新進展，最快明年讓有興趣的營運商遞交意向書，採用高架無軌捷運系統，預料走線由彩虹連接至寶達，不會延伸至將軍澳寶琳。鐵路走線會由彩虹連接至寶達，全長約四公里，由寶達到彩虹東的車程大約10多分鐘，方便乘客前往港鐵彩虹站轉乘觀塘線，預料亦可惠及鄰近安達臣道和安達臣道石礦場的居民。

九龍東立法會議員鄧家彪指，現時消息透露的東九線走線只以寶達為終點，認為政府應保留延伸空間，令系統可延展至藍田或油塘，才能發揮雙向流動的最佳效益，建議在中九龍幹線通車後，通過改造將軍澳道部份路段，延伸日後的東九龍線系統。

鄧家彪又指，若啟德環保運輸系統日後有望上馬，亦應該採用同一技術和系統，甚至探索將兩個走線連接，以發揮最大的交通效益。

實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，東九龍線的走線不應只以寶達為終點。他指，東九龍線兩端分別連接觀塘線彩虹站和將軍澳線車站，才能真正服務整個東九龍山區，又指以重鐵以外的專用路軌技術，例如雲巴等系統，可克服東九龍山區地勢的問題。